Wie kommen die verschärften Regelungen für Hunde an? Das Problem liegt oft am anderen Ende der Leine.

Für ein Aufjaulen sorgt das neue vom Landtag beschlossene Hundehaltegesetz. Kritik hagelt es vor allem für die verstärkte Beißkorbpflicht „bei größeren Menschenansammlungen“. Gesammelt werden nun sogar Unterschriften für eine Volksbefragung. Die NÖN hörte sich in der Region um, wie dort die verschärften Bestimmungen für Vierbeiner ankommen.

Als wenig sinnvoll erachtet Tierarzt Ingomar Hofbauer aus Geras die Regelungen zur Beißkorbpflicht: „Dass Behörden nach den tragischen Vorfällen mit Hunden reagieren, ist klar. Aber alle Hunde über einen Kamm zu scheren, ist eine verwaltungstechnische Vereinfachung.“ Vielmehr könne eine Eignungsprüfung für Hundehalter die Ursachen des Problems angehen. Denn: „Das Problem ist nicht der Hund, sondern liegt auf der anderen Seite der Leine. Viele sind nicht geeignet und kaufen sich einen Hund für das eigene Ego, das weiß ich aus Erfahrung.“

Die Leinenpflicht sei sinnvoll, eine Beißkorbpflicht aber gefühllos. Wenn ein Baby, das in die Futterschüssel greife oder wenn ein Hund eines Betrunkenen in einen Radfahrer laufe, sieht er die Verantwortung für Vorfälle mit Hunden beim Menschen liegend.

Der Horner Bürgermeister Jürgen Maier sieht keine Notwendigkeit dafür, in der Bezirkshauptstadt „sensible Orte“ zu bestimmen. Dabei handelt es sich um Orte, an denen Hunde Beißkorb tragen und angeleint sein müssen – sie können von den Gemeinden bestimmt werden. Zu den Regelungen sagt er: „Es trägt in gewisser Weise zur Bewusstseinsbildung bei. Ein gegenseitiges Verständnis beider Seiten ist nötig.“ Immerhin hätten manche Leute nun einmal Angst vor Hunden. In Horn beobachte er aber ohnehin ein gutes Miteinander. Und: „Als ländlicher Bezirk sind wir wahrscheinlich kein Brennpunkt dieses Gesetzes.“

Laut Bezirkshauptmann Johannes Kranner gab es im Bezirk heuer 28 Anzeigen nach dem niederösterreichischen Hundehaltegesetz. Rund ein Drittel davon entfiel auf die Verletzung der Leinen- und Beißkorbpflicht. „Meistens liefen die Hunde frei herum“, so Kranner. Im gesamten Vorjahr gab es 31 Anzeigen: „Wir dürften also heuer eine ähnliche Anzahl an Anzeigen haben.“ Die Vollziehung des Gesetzes falle in den Wirkungsbereich einer Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft sei für die Strafverfolgung zuständig.

„Ein Hund ist so, wie man ihn behandelt“

Dass das Problem nur beim Hund liegt, zweifelt auch er an: „Aus Erfahrung als Bezirkshauptmann und als ehemaliger Hundehalter weiß ich, dass ein Hund so ist, wie man ihn behandelt.“

Was wären andere Ansätze, Vorfälle mit Hunden zu verhindern? „Jeder kann seinem Hund einen Grundgehorsam beibringen. Jeder Hund braucht Erziehung. Ich halte wenig von solchen Gesetzen“, sagt Herbert Daberger vom Österreichischen Gebrauchshundesport-Verband (ÖGV) Horn.

Auch er betont, dass die Hundeführung ein entscheidender Faktor ist: „Die Hundesteuer sollte sich nach dem Erziehungsgrad eines Hundes richten.“ Das sei hilfreicher als eine verschärfte Beißkorbpflicht. Umgekehrt sei aber auch die Art, wie mit Hunden umgegangen wird, wesentlich: „Viele wissen nicht, wie sie sich Hunden gegenüber verhalten sollen.“ Deshalb bietet er unter anderem Kurse für Kinder an, um sie im richtigen Umgang mit Hunden zu schulen. Als positives Beispiel nennt er die Volksschule Horn: „Die zweiten Klassen kommen jährlich zu uns, um den richtigen Umgang mit Hunden zu lernen. Das ist sehr wichtig“, erklärt Daberger.

„Ich finde es gut, dass auf öffentlichen Plätzen Hunde angeleint und mit Beißkorb ausgestattet werden müssen. Viele haben die Scheu vor Hunden verloren, weil sie keine Erfahrung im Umgang mit ihnen haben“, sagt Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock. Letztlich wisse man nie, wie ein Hund in gewissen Situationen reagiert. Bei der Jagd wäre ein Tragen des Beißkorbes jedoch unmöglich: „Er behindert bei der Fährtenaufnahme. Wie soll sich ein Hund bei der Nachsuche nach verwundeten Tieren melden? Bellen geht ja nicht.“