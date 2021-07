Gleich in zwei Gemeinden des Bezirks – Pernegg mit 61,0 Prozent und Geras mit 60,8 Prozent – sind mehr als 60 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert. Mit Weitersfeld (59,0) und Langau (58,6) kratzen zwei weitere Gemeinden knapp an dieser Marke. Auch in Japons (54,4), Drosendorf (53,9) und Eggenburg (50,0) sind bereits mehr als die Hälfte aller Einwohner vollimmunisiert.

Am anderen Ende stehen die Gemeinden Brunn (36,1) und Rosenburg-Mold (37,4). Aber auch mit diesen Werten gehören die Gemeinden Waldviertelweit noch zu den Spitzengemeinden. Beide Gemeinden sind mit 55,5 bzw. 55,1 Prozent auch bei der Bevölkerungsgruppe, die zumindest einen „Stich“ bekommen hat, am hinteren Ende der Bezirksliste zu finden. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist die Marktgemeinde Weitersfeld mit 71,0 Prozent.

In der Bezirkshauptstadt Horn sind übrigens 45,6 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert, 61,2 Prozent teilimmunisiert.

Vollimmunisierte (in %): Brunn 36,1; Rosenburg-Mold 37,4; Altenburg 41,9; Röhrenbach 43,5; Burgschleinitz-Kühnring 44,2; Sigmundsherberg 44,5; St. Bernhard-Frauenhofen 45,4; Horn 45,6; Gars 45,6; Meiseldorf 46,2; Irnfritz-Messern 46,2; Straning-Grafenberg 46,6; Röschitz 47,7; Eggenburg 50,0; Drosendorf-Zissersdorf 53,9; Japons 54,4; Langau 58,6; Weitersfeld 59,0; Geras 60,8, Pernegg 61,0.