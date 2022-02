Jagd: Zahl der Abschüsse gestiegen

Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock legte die Jagd-Bilanz für den Bezirk Horn vor: „Unsere Jäger haben 2021 trotz der Eindämmungsmaßnahmen wegen des Coronavirus ihre Aufgaben erfüllt“, zeigte er sich auf seine Kollegen stolz.

Denn beim Einhalten des Abschussplanes haben die Jäger im vergangenen Jahr ganze Arbeit geleistet. Wie Ruttenstock erklärt, wurde der Abschussplan nicht nur erfüllt, gerade beim Schwarzwild wurde sogar eine deutliche Steigerung um 57 Prozent auf 1.870 Stück erzielt. Die Jäger nützten dabei die guten Bejagungsbedingungen, um die aufgrund der guten Nahrungs- und Witterungssituation hohen Bestände an Wildschweinen möglichst präventiv zu reduzieren. Bei Reh (4.058), Rehbock (31), Rotwild (65), Damwild (351) und Muffel (52) ergeben die Abschusszahlen eine leichte Steigerung.

Beim Niederwild gab es 2021 witterungsbedingt deutlich geringere Besätze als im Vorjahr. Dadurch sank der Besatz beim Fasan (350) um 2 Prozent. Beim Feldhasen gibt es ein Minus um 12 Prozent auf 1.208 Stück. Beim Fuchs steigen die Abschusszahlen seit mehreren Jahren konstant an. 2021 wurden um 17 Prozent mehr Füchse geschossen, nämlich 857. „Die Jagd wurde mit sehr viel Verantwortung ausgeübt“, zog Ruttenstock eine positive Bilanz über das Jagdgeschehen.

Wegen der Corona-Situation habe es besonders bei Gesellschaftsjagden Einschränkungen gegeben. So wurde etwa die Organisation von Riegeljagden auf Wildschweine, die eine wesentliche Maßnahme zur Regulierung der Bestände sind, erschwert. Umso bemerkenswerter sei es daher, dass die Jägerschaft unter diesen schwierigen Bedingungen ihrer Verantwortung nachgekommen sei und ihre Aufgabe als Partner der Landwirtschaft ernstgenommen habe.

Gleichzeitig können die Jäger die Menschen in der Region mit hochwertigem und gesundem Wildbret versorgen. Außerdem, so Ruttenstock: „Im Interesse des heimischen Wildes kümmern sich Jäger um den Erhalt und die Verbesserung von Lebensräumen, um so für einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu sorgen, der im Einklang mit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung steht“, unterstreicht er eine von vielen Menschen nicht gesehene Bedeutung der Jägerschaft hervor.

„Müssen jagdliche Werte positiv vermitteln“

Generell wolle er mehr für eine „Etablierung der Jagd in der Öffentlichkeit“ eintreten und stellte im Gespräch mit der NÖN „eine positive Vermittlung der jagdlichen Werte wie Naturverbundenheit und Naturschutz“ in den Mittelpunkt. Als Ziel strich er heraus, die Bevölkerung vermehrt über „Tradition, die Wertschöpfung aus der Natur, den Zusammenhalt in der Jägerschaft und die Tatsache, dass die Jagd etwas Wichtiges ist“, zu informieren.

Aktuell werden übrigens 22 Anwärter auf die Jagdausübung vorbereitet. Trophäenschauen werden auch heuer aufgrund der Pandemie nur im kleinen Rahmen abgehalten. Ob der Bezirksjägertag durchgeführt wird, ist derzeit noch fraglich und ist laut Ruttenstock von den weiteren Coronamaßnahmen abhängig.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden