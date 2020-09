Fünf Jahre ist es jetzt her, seit die Flüchtlingsbewegung im Herbst 2015 ihren Höhepunkt gefunden hatte. Auch in Horn fanden zu Beginn rund 100 Geflüchtete Unterkunft im Haus Helina. Später kamen noch viele mehr dazu.

Zwei Jahre lang blieb das ehemalige Pflegeheim offen, um die asylsuchenden Menschen zu unterstützen, bis es 2017 geschlossen wurde. In dieser Zeit herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Manche zogen später in die Großstädte weiter, einige blieben. Mittlerweile haben die meisten Asylberechtigungsstatus.

Von Beginn an unterstützte der eigens gegründete Verein „willkommen MENSCH! in Horn“ jeden, der Hilfe brauchte. Federführend waren und sind dabei Dieter Schewig und Susanne Ferstl, aber auch noch viele andere freiwillige Helfer. Die vergangenen Jahre waren auch für sie eine turbulente Zeit. „Als klar wurde, dass über hundert Flüchtlinge nach Horn kommen würden, wussten wir, dass jede Hilfe benötigt werden würde“, schildert Ferstl.

„Die meisten wollen arbeiten, doch der Arbeitsmarkt ist einfach wahnsinnig eng, gerade durch Corona.“Dieter Schewig vom Verein „willkommen MENSCH!“ in Horn

Begonnen wurde mit der Einrichtung des Hauses Helina, wo erst mal die Betten zusammengebaut werden mussten. Hilfestellung wurde geleistet, vor allem um über die große Hürde der deutschen Sprache hinwegzuhelfen. Ehrenamtliche unterrichteten von Analphabeten bis zum B2-Niveau jeden, der wollte. Mit der Eröffnung eines eigenen Vereinslokals machte man sich selbstständig. 2019 kam im Gebäude auch noch der „soogut“-Sozialmarkt hinzu, um mit Lebensmitteln zu unterstützen.

Auch auf die soziale Eingliederung der Asylwerber wurde großer Wert gelegt. Mit Begegnungscafés wurde versucht, die Bevölkerung mit den geflüchteten Menschen in Kontakt zu bringen. Über 30 Treffen wurden über die Jahre organisiert. Auch in diesem Jahr, wäre ihnen da nicht ein gewisser Virus in die Quere gekommen. „Für viele war es immer ein wichtiger Fixpunkt. Sogar die nach Wien weitergezogenen Menschen kamen oft zurück, um Freunde wieder zu treffen“, betont Schewig.

Mit dem dem Erhalt des Asylbescheids stellten sich neue Probleme ein. Plötzlich ging es für viele auf die Wohnungs- und Jobsuche, laut Dieter Schewig im Moment die größte Herausforderung. „Die meisten wollen arbeiten, aber der Arbeitsmarkt ist einfach wahnsinnig eng, gerade durch Corona.“ Zudem sei die Bereitschaft, Geflüchtete aufzunehmen „enden wollend“.

Auch für den gebürtigen Iraner Dana Hassanpour stellte sich die Arbeitssuche als schwierig heraus. Erst kürzlich musste der 31-Jährige erfahren, dass er nach einer zweimonatigen Probearbeit im Bereich Mechatronik und Maschinenwartung doch nicht bei dem Betrieb bleiben könne. Damit geht die Jobsuche für ihn wieder von vorne los.

Er kam Ende 2015 gemeinsam mit seiner Schwester über die Balkanroute nach Österreich. Aufgrund seiner kurdischen Abstammung bekam er im Iran immer wieder Probleme mit der Regierung.

Die Mehrheit der Kurden ist in der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam verwurzelt, während der schiitische Glaube im Iran Staatsreligion ist. Offiziell wird betont, dass es keinen Unterschied gäbe, doch in der Praxis sind die Sunniten im Iran doch stark in ihren Rechten beschränkt. „Man kann das Leben kaum mit dem hier vergleichen. Es herrschen ganz andere Menschenrechte und Meinungsfreiheiten“, schildert Hassanpour.

Mittlerweile ist er fest in Österreich integriert. Anfang 2017 bekam er seinen Asylbescheid. Mit Englischkenntnissen kam er anfangs relativ gut zurecht und half anderen bei der Verständigung als Dolmetscher. Größte Herausforderung wurde aber dann, wie für viele andere, die deutsche Sprache, vom österreichischen Dialekt erschwert. Schon von klein an Fußball spielend ist er seit 2016 beim ESV Sigmundsherberg. „Ich war gerade dabei, die Sprache zu lernen. Ich hörte bei den Gesprächen der Teamkollegen zu, und fragte mich: Ist das eigentlich deutsch?“, lacht er. Mittlerweile hat er den Dialekt intus.