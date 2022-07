Junge Jäger schlossen Ausbildung ab

Mit der mündlich-praktischen Prüfung endete die Ausbildung von 17 neuen Jägern – darunter fünf Damen – aus der Region. In 100 Stunden Theorie und 40 Stunden Praxis wurden die Teilnehmer des Jungjägerlehrganges durch die erfahrenen Ausbilder Reinhard Schram, Erich Hammerl, Karl Bock, Rudolf Engelbrecht, Reinhard Wisi und Iris Schuhmann in den prüfungsrelevanten Bereichen ausgebildet und auf die Jägerprüfung vorbereitet. Neben dem theoretischen Unterricht, der einmal pro Woche stattfand, kamen praktische Ausbildungen an Waffen und im Jagdrevier sowie die Schießausbildung auf dem Schießstand hinzu.

Überreicht wurden die Zeugnisse von Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock.

Nun kann der erste Jagdschein bei der Bezirkshauptmannschaft Horn als Jagdbehörde beantragt werden und das erlernte Wissen in Jagd, Hege und Naturschutz umgesetzt werden. Ruttenstock gab den Prüflingen den Hinweis, dass die Lehrzeit zwar beendet sei, die Lernzeit bei den Jägern jedoch ein Leben lang anhalte und man als Jäger niemals auslerne.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird der Bezirksjägertag heuer am 28. August in Obermixnitz abgehalten.

