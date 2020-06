In wenigen Wochen bekommen die Schüler ihre Zeugnisse und können sich von diesem ganz besonderen Schuljahr in die Ferien verabschieden. Vielen Eltern bereiten die heurigen Ferien aber großen Stress. Die große Frage ist: „Wie sollen wir die Betreuung der Kids in den nächsten acht Wochen hinkriegen?“ Corona-bedingt sind viele Urlaubstage weg, diese fehlen im Juli und August.

Bedarfserhebung im Gang

In den Gemeinden des Bezirkes Horn wird derzeit intensiv daran gearbeitet, um eine Ferienbetreuung auf die Beine zu stellen. Auch die dreiwöchigen Sperren der Kindergärten sollen heuer mit bereits in Aussicht gestellten Förderungen überbrückt werden. Ob und wie diese Kinderbetreuung zustande kommt, ist derzeit noch nicht fix. Die Bedarfserhebungen laufen.

Horner heuer ohne Ferienkalender

Wie die NÖN bereits berichtete, wurde in der Bezirkshauptstadt Horn der „Ferienkalender“ heuer bereits abgesagt. Offen ist aber noch, ob einzelne Vereine tageweise Betreuung für Kids anbieten werden.

Durchgehende Betreuung angedacht

In Eggenburg wird über eine durchgehende Öffnung nachgedacht. „Aufgrund der Corona-Situation mussten viele Eltern schon ihre Urlaubstage aufbrauchen, weshalb wir Kindergarten, Volks- und Mittelschule über den ganzen Sommer öffnen wollen“, sagte Bürgermeister Georg Gilli. Auch das Gratislern-Angebot des Landes für die Volksschule sei in Planung, sagte der Gemeindechef.

Fix ist indes laut Stadtrat Stefan Jungwirth, dass es mehrere Angebote auch im Ferienspiel geben wird. Die endgültigen Details dazu werden demnächst präsentiert.

Gars entscheidet nächste Woche

In Gars wird derzeit noch eruiert, wie groß die Nachfrage nach Ferienbetreuung ist. Für den Kindergarten wird es von der ersten bis zur dritten und von der sechsten bis zur neunten Ferienwoche auf jeden Fall die Möglichkeit für Betreuung geben. „Wegen der möglichen durchgehenden Öffnung ermitteln wir noch den Bedarf und machen die Entscheidung dann davon abhängig. Wie das weitere Angebot für Volks- und Mittelschüler aussehen wird, werden wir nächste Woche bekannt geben“, sagte Bürgermeister Martin Falk.

Premiere in St. Bernhard-Frauenhofen

In der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen wurde erstmals eine durchgehende Kinderbetreuung im Sommer – also auch während der offiziellen Schließzeiten des Kindergartens für Volksschule und Kindergarten beschlossen. Dies wäre aber auch ohne Corona geplant gewesen, erklärte Bürgermeisterin Gabi Kernstock.

Eine durchgehende Kinderbetreuung sei das Um und Auf für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die offizielle Schließzeit von drei Wochen im Sommer stellt viele Eltern oft Jahr für Jahr vor eine unüberbrückbare Herausforderung. „Und in diesem Jahr ganz besonders, denn durch die Corona-Krise haben viele keinen Urlaub mehr und auch die Betreuung durch die Großeltern soll weitestgehend vermieden werden. Hier ist es die Aufgabe der Gemeinde zu unterstützen“, ist Kernstock überzeugt.

Zudem sei die Betreuung der Kinder in einer Umgebung, die ihnen vertraut ist und von Personen die sie kennen, für viele Eltern eine enorme Beruhigung und Erleichterung, betonte Kernstock.

Kooperation über Gemeindegrenzen

Die Gemeinden Brunn und Irnfritz setzen auch im Corona-Jahr bei der Kinderbetreuung im Sommer auf Kooperation und bieten gemeinsam die „Kinder- und Ferienakademie“. Vom 3. bis 7. August wird in Irnfritz ein „Umwelt- und Klima-Camp“ geboten. Vom 10. bis 14. August können die Kids dann in Brunn in „Die Welt des Wassers“ tauchen. Mit den beiden Wochen wolle man den Kindern die Möglichkeit bieten, in Kleingruppen mit und in der Natur zu interagieren, sind sich die Bürgermeister Elisabeth Allram und Hermann Gruber einig.

Unsicherheit auch im „hohen Norden“

Ob es den Kindersommer Thayatal in den Gemeinden Drosendorf-Zissersdorf, Langau, Hardegg, Geras, Japons, Pernegg, Weitersfeld und Raabs geben wird, wird am 15. Juni definitiv entschieden.

Was es in Drosendorf laut Bürgermeister Josef Spiegl aber definitiv geben wird: Die Circusluft. Heuer wird dieses Angebot eines Zirkus-Workshops aber nur sieben statt neun Wochen geboten, auch die Details sind noch abzuklären, sagte Spiegl gegenüber der NÖN. Fix ist, dass der Kindergarten in Drosendorf durchgehend geöffnet sein wird. Wenn es im Kindergarten nur wenige Kinder zu betreuen gibt, könne man in der zweiten Gruppe auch eine Tagesbetreuung für Volksschüler anbieten, hofft Spiegl.