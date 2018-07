Das derzeit größte Sorgenkind der heimischen Landwirtschaft ist der Wald. Besonders die Borkenkäferproblematik setzt den Forstwirten im Bezirk immer mehr zu: „Wir kennen dieses Problem seit 30 Jahren. Aber in dieser Wucht waren wir noch nie damit konfrontiert“, meint Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer (siehe auch unser Interview mit ihm hier).

Der Wald brauche jetzt intensivste Niederschläge. Die Niederschläge dieses Wochenendes (rund 25 Millimeter am Sonntag und Montag) seien zwar schön für Rüben und Kukuruz, aber noch viel zu wenig, um für Forst- und Landwirtschaft nachhaltig zu sein. Der Osten des Bezirks leide seit mindestens einem Jahrzehnt an Niederschlagsdefiziten, auch im Westen sei diese Entwicklung schon zu beobachten.

Man müsse davon ausgehen, dass die Fichte – bisher „Hauptbaum“ unserer Wälder – in ein bis zwei Jahren verschwunden sein wird. Das werde das Landschaftsbild massiv verändern. Er habe aber den Eindruck, dass sich die Menschen an diese „schleichende Katastrophe“ schnell gewöhnen würden. Einzelne Waldbesitzer seien sich nicht bewusst, welche Folgen nicht effizientes Vorgehen gegen die Käferproblematik hat.

Zunächst sei die monetäre und sofort spürbare Komponente zu nennen. Durch die Holzentwertung entstehen den Waldbesitzern finanzielle Einbußen. Während der Festmeter-Preis für gesundes Holz derzeit bei 80 Euro liege, bekomme man für Käferholz nur 40 Euro.

Dazu käme die langfristige Komponente. Selbst bei optimalen Bedingungen dauert es mindestens 50 Jahre, um ein geschlägertes Waldstück wieder kostendeckend nutzen zu können. Hofer: „Bis dahin steckt man in einen Wald nur hinein.“ Zu vergleichen sei dies mit dem Bau einer Halle, die man mit Maschinen ausrüstet, aber erst in 50 Jahren den Produktionsstart durchführt, so Hofer.

Außerdem könne der Wald seine klimaregulierende Funktion als CO2-Senke bei großflächigen Kahlschlägen nicht mehr erfüllen. Das würde den Klimawandel weiter anregen, die Folgen noch dramatischer sein.

Sägewerke: Kapazitäten sind ausgelastet

Seitens der Kammer sei man in laufenden Gesprächen mit der Politik, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Einen Appell richtet Hofer an die Sägeindustrie, die Partnerschaft zur österreichischen Forstwirtschaft zu pflegen. Da es auch in Tschechien und Süddeutschland ähnliche Probleme gebe und dieses Holz großteils in österreichischen Sägewerken verarbeitet werde, seien deren Kapazitäten für österreichisches Holz ausgeschöpft. Das befallene Holz könne daher oft nicht rechtzeitig abgeführt werden.

Lob gibt es für die vielen Waldbesitzer, die die Situation ernst nehmen. So sei das Interesse an Waldbegehungen groß, auch zahlreiche „Käferfallen“ sind in den Wäldern des Bezirks bereist aufgestellt. Allerdings, so Hofer: „Die sollten nicht direkt in Fichtenwäldern positioniert werden. Damit würde man die Käfer gerade dorthin locken.“

