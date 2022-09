Krise in Betrieben: Bauern kämpfen mit den Ferkel-Preisen

Mit großen Problemen am Ferkel-Markt kämpft derzeit die Landwirtschaft. Der Krieg in der Ukraine setzt die heimischen Bäuerinnen und Bauern wirtschaftlich unter Druck. Auch zahlreiche Betriebe aus dem Bezirk Horn sind davon betroffen. Vor allem kleinere Betriebe haben laut Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer zu kämpfen.

Was den Betrieben zu schaffen macht? Derzeit explodieren die Preise für Futtermittel, jene, die die Landwirte für Mastschweine erhalten, seien aber sehr niedrig. Daher sei die Bereitschaft zum zahlenmäßig großen Einstellen von Schweinen sehr gering und die Ferkel-Produzenten bleiben auf ihren Tieren sitzen.

Die Vermarktung ihrer Tiere gestaltet sich laut Hofer schon seit einem Dreivierteljahr äußerst schwierig. Die Landwirte hätten es nicht leicht, ihre Ferkel kostendeckend an die Mäster weiterzuverkaufen. Im Bezirk Horn sind laut Hofer etwa 40 bis 50 Betriebe von der Problematik betroffen. So ergeht es derzeit auch der Familie Dundler aus Theras. Gemeinsam mit Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ und Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer hat sich Hofer bei einem Betriebsbesuch die Nöte von Michaela und Erich Dundler angehört.

Beim Betriebsbesuch am Hof der Familie Dundler in Theras: Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner, Familie Dundler und Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer (von links). Foto: privat

Neben ihrem Ackerbaubetrieb haben die Dundlers auch 50 bis 60 Zuchtsauen auf ihrem Hof. Die Ferkel werden über die EZG Gut Streitdorf vermarktet. Ihr derzeitiges Problem? „Die Ferkel können nur schwer verkauft werden“, erklärt Michaela Dundler. Die Dundlers produzieren gute Qualität. Und: „Die wollen wir auch bezahlt bekommen.“ Die Mäster kaufen aber derzeit aufgrund der steigenden Futterkosten nur sehr schleppend. Der finanzielle Schaden lasse die Motivation sinken, weiterzumachen. „Wenn alle aufhören, dann wird es kein hochwertiges regionales Schweinefleisch mehr geben“, ergänzt die Betriebsführerin.

Zukunft für Betriebe großes Fragezeichen

Über den Kauf von regionalem Fleisch hätten die Konsumenten die Möglichkeit, die heimische Tierhaltung abzusichern. „Denn wenn es sich für die Bauern nicht mehr rechnet, werden Ställe geschlossen“, sagt Hofer. Damit sinke die Selbstversorgung in Österreich und es müsse mehr Fleisch aus Ländern importiert werden, deren Haltungsbedingungen wir nicht genau kennen. Die Folgen würden sich dann auch im Waldviertel niederschlagen. Investitionen etwa in den Stallbau würden aufgrund der unsicheren Situation ausbleiben. „Die Landwirte fragen sich, was in zehn Jahren los sein wird“, so Hofer. Viele der betroffenen Landwirte wollten ihren Betrieb nicht verlieren, stehen aber vor der Frage, wie sie ihn vor dem Hintergrund der aktuellen Situation weiter entwickeln sollen.

Für Wagner, Hofer und Linsbauer ist eine klare Herkunftskennzeichnung unabdingbar, um die heimische Produktion abzusichern. „Die Konsumenten wollen wissen, woher ihr Essen auf dem Teller kommt. Nur so können sie sich bewusst für heimische Qualität mit hohen Tierwohlstandards entscheiden“, sagt Linsbauer. Die gesellschaftlichen Ansprüche an die heimische Nutztierhaltung werden immer höher. Schon jetzt setze Österreich hohe Tierwohl-Standards in der Tierhaltung um. Und dieses Qualitätsniveau solle weiter ausgebaut werden. Aber qualitativ und nachhaltig erzeugtes Fleisch hat seinen Preis. „Mit dem bewussten Griff zu österreichischer Qualität kann man einen Beitrag zur Absicherung der Eigenversorgung leisten und damit unseren bäuerlichen Betrieben eine Zukunftsperspektive liefern“, erklärt Wagner.

