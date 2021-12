Krise in Hotel-Branche: Hotels bleiben leer

Eigentlich waren die Zimmer des Hotels Schüttkasten Geras für die Zeit rund um Silvester gut gebucht. Aber als sich Anfang November abgezeichnet hat, dass die Entwicklung der Coronazahlen wieder in die falsche Richtung geht, seien die Stornos reihenweise eingetrudelt, erzählt Hotel-Chefin Theresa Pichler. Sie habe sich daher dazu entschlossen, ihr Haus auch weiterhin nicht zu öffnen.

Sie sei zwar davon überzeugt, dass sie bei entsprechender Bewerbung auch jetzt noch einige Gäste für die kommenden Wochen finden würde, aber: „Uns ist die Situation einfach zu unsicher“, sagt Pichler. Man wisse nicht, wie sich die Situation weiter entwickle, Beschränkungen für bestimmte Gästezahlen an Tischen oder die Sperrstunde um 23 Uhr („Wir haben eine Veranstaltung zu Silvester geplant gehabt, da macht das dann wenig Sinn.“) hätten sie in ihrer Entscheidung bestärkt. Außerdem: „Wer weiß, wie es mit der Omikron-Mutation weiter geht. Hätten wir dann vielleicht sowieso bald die nächste Schließung?“

Stark: „Entscheidend ist Entwicklung bei Impf-Quote“

Auch wenn sich die schwierige Situation für die Hotellerie schon lange hinziehe, wolle sie dennoch positiv ins Jahr 2022 gehen. Sie hoffe, dass es zumindest wieder in Richtung Normalität gehen könnte: „Wir werden einfach lernen müssen, mit dem Virus zu leben, auch wenn es noch lange dauern wird, bis wir wieder zur bisher gekannten Realität zurückkehren können.“

Anders als beim Lockdown im Frühjahr verzeichnet auch das Smart Motel in Gars aktuell nur eine sehr geringe Auslastung von etwa 10 Prozent. Damals konnte das Motel dank zahlreicher Bauarbeiter, die auf Baustellen in der Nähe im Einsatz waren, die ausbleibenden Touristen gut verkraften. Jetzt ist das aber anders: „Wir haben einen kompletten Einbruch, das Haus ist fast leer“, sagt Betreiber Gottfried Stark. Er hofft, dass nach Weihnachten im Jänner zumindest wieder unter der Woche Arbeiter im Motel nächtigen werden. Reservierungen dafür gebe es aber auch noch wenige. Die „Auf-Zu-Methode“ verunsichere Touristen hingegen stark: „Die überlegen schon genau, ob sich mit der 2G-Regel der Aufwand für einen Aufenthalt in Gars – noch dazu im Winter – lohnt.“

Entscheidend für die Hotellerie sei jetzt die Entwicklung der Impfrate in den kommenden Wochen.