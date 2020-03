„Nimm“, habe sein Landsmann gesagt und da habe er die Gegenstände halt in den Kleintransporter verladen. Gestohlen habe er nicht, und er habe das Innere der Burg nie betreten, beteuerte der 52-jährige Slowake seine Unschuld.

„Wie kommt dann Ihre DNA an eine silberne Kanne in der Burgküche?“, wollte die Richterin wissen. Daraufhin erging sich der Slowake in Erklärungsversuchen: Er sei ja betrunken gewesen, sei herumgestolpert und habe was zu Boden geschmissen und wieder aufgehoben. Er sei auch im Keller gewesen und habe eine Flasche Wein getrunken. Aber da, wisse er gar nicht mehr, sagte der Beschuldigte.

Er habe jedenfalls die antiken Schätze (unter anderem ein Ölbild im Wert von 60.000 , drei barocke Meisterbilder im Wert von 60.000 , zwei Meistergeigen im Wert von 30.000 sowie eine gotische Madonna im Wert von 15.000 ) nicht gestohlen und wisse auch nicht, was sein Landsmann damit gemacht habe: „Da müssen Sie schon ihn fragen“, erklärte der 52-Jährige harsch.

„Hätten Sie zum Verbleib der gestohlenen antiken Schätze im Gesamtwert von 321.000 beigetragen, wäre das ein Strafmilderungsgrund gewesen“, erläuterte die Richterin. Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der leugnende Slowake wegen schweren Einbruchdiebstahls zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht rechtskräftig.