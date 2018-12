Landesrat feierte seinen 40er .

573 Gemeinden zählt das Land Niederösterreich. Von diesen waren sehr, sehr viele Bürgermeister gekommen, um Landesrat Ludwig Schleritzko am Vorabend seines 40. Geburtstages die Referenz zu erweisen und natürlich entsprechende Gaben in zumeist flüssiger oder fester Form zu überreichen, so dass er wohl für die nächsten Monate ausgesorgt haben dürfte…