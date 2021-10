Im Museum Horn zog man nach der erfolgreichen Museumswoche mit der Eröffnung der Dauerausstellung „menschen.boden.terchnik-7500 Jahre Landwirtschaft“ und dem Tag der offenen Tür im Rahmen der „Lange Nacht“ erfreuliche Bilanz. „Das volle Haus motiviert uns für die nächsten Jahre. Man sieht, wie hungrig die Bevölkerung auf Kultur ist“, sagte Kulturstadtrat Martin Seidl. Auffallend gewesen sei, dass viele Gruppen aus anderen Bezirken angereist sind. „Die wollten gezielt das Museum Horn besuchen und nutzten das umfangreiche Angebot“, berichtete Museumsleiter Anton Mück.

Denn das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Da gab es einen Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle Horn, die Traktorfreunde Kainreith/Walkenstein als große Gruppe dabei, mit den jüngsten Besuchern bastelten Uschi Bösl, Karina Witzer und Petra Zach in der Kulturparkhall, Edith Nagl zeigte in der Ausstellungshalle die Verarbeitung von Flachs-Leinen und Schafwolle und Wolfgang Andraschek begeisterte die Jugendlichen mit Taschenlampenführungen. Die Kuratoren Martin Bauer und Franz Pötscher führten durch die Dauerausstellung. Ur- und Stadtgeschichte beleuchtete Amand Körner, Farben.Färben,Staunen und Arbeitsbereiche der Frauen stand im Mittelpunkt der Führung durch Heide Manoutschehri. Daneben gab es Führungen durch das Druckereimuseum Berger, die Betreuung des Kaffeestandes mit Kuchen und die Theatervorführung „Das Wechselbälgchen“ im Untergeschoss des Museums. Wie immer lies Matthias Hutecek im Garten des Museums das Benzinlokomobil pfauchen und dampfen.

Eggenburg: Urgeschichte-Sammlungen als Publikums-Hit

Im Krahuletz-Museum in Eggenburg freuten sich Obmann Gerhard Dafert und Museumsdirektor Johannes Tuzar über regen Besucherzustrom. Mit der Führung durch das Depot, der ehemaligen Möbelfabrik am Kremser Berg, startete das Rahmenprogramm. Als Publikums-Hit erwies sich die geologische, paläontologische und archäologische Sammlung, die einen breit gefächerten Zugang zur Natur- und Kulturgeschichte im nordwestlichen NÖ widerspiegelt. Auch die Ausstellung „UnterGlas, HinterGlas, Heilige für alle Fälle“ gab einen Einblick der besonderen Art. Bei einem Rundgang im Untergeschoß konnten die Besucher die Entstehung und Entwicklung der Landschaft der Region miterleben. In der Volkskundesammlung sind „Uhren aus drei Jahrhunderten“ ausgestellt. Dazwischen fanden sich Ausstellungsräume für jeden Geschmack. Sei es Kunst, Architektur, Natur, Geschichte oder Kurioses.

Gars: Sechs bildende Künstler und Falco im Fokus

Im Zeitbrücke-Museum Gars wurde die Ausstellung „Spannungsverhältnisse im Dialog“, einer Kooperation der Marktgemeinde Gars und Nöart, geboten. Kulturwissenschafter Hartwig Knack stellte die sechs Künstler Stefan Radu Cretu, Christian Eder, Rosa Roedelius , Banafsheh Rahmani, Jeanne Szilit, Felix Weinold, aus Österreich, Deutschland, Rumänien und dem Iran vor, die ihre Werke in Gars präsentieren.

Anschließend an die Vernissage gestaltete die Germanistin Amadea S. Linzer unter der Betitelung „Amadea liest Falco“ im Franz- von-Suppe-Saal des Museums einen Abschluss der Ausstellung „Falco in Gars“ mit Vortrag und Lesung. Den Ideengeber und Organisator der „Falco in Gars“-Ausstellung, Rudi Winglhofer, ist es zuzuschreiben, dass dieser Sonderausstellung ein fulminanter Erfolg beschieden war.

Röschitz:

An die 90 Besucher kamen am Samstag in das Raritäten Privatmuseum nach Röschitz. Überraschend kam auch die operative Geschäftsführerin vom Museumsmanagement NÖ, Ulrike Vitovec. Dabei konnte sie sich von der Vielfalt der Ausstellung überzeugen. Als Kostprobe wurde ihr ein kleiner Röschitzer Prügelkrapfen überreicht. „Man konnte beobachten, dass nach der Corona Pause im vorigen Jahr, die Besucher besonders an kulturellen Einrichtungen wie Museen interessiert sind“, freute sich Museumschef Emmerich Grath.