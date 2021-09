Vorbei sind die Zeiten, als auf Lehrlinge herabgeschaut wurde. Eine Lehre wird vielerorts mit gleichem Stellenwert zu einer höheren Schulbildung angesehen. Eine sichere Ausbildung mit Jobgarantie ist einer der größten Pluspunkte. Unzählige Fortbildungsmöglichkeiten oder auch die „Lehre mit Matura“ bringen zudem Aufstiegschancen mit sich. Viele Unternehmen im Bezirk legen großen Wert auf die Ausbildung eigener Arbeitkräfte.

Die Werbeagentur „mediadesign Podolsky & Partner“ in Burgschleinitz hat sich gerade auf Lehrlinge mit oder nach der Matura spezialisiert. „Am Anfang mussten wir uns schon Kommentare anhören wie: Warum hast Du denn maturiert, wenn Du jetzt ‚nur‘ eine Lehre machst.“ Mittlerweile lacht Sabrina Anker (26) aus Sachsendorf über die damaligen Bemerkungen der Klassenkolleginnen.

„Wenn ich ein paar Monate zurückblicke und merke, dass ich schon wieder etwas mehr kann und weiß, macht das Freude und gibt Selbstvertrauen.“ Sabrina Anker über ihre Lehre nach der Matura

Sie hat nach der Matura am Horner Gymnasium 2013 eine dreieinhalbjährige Lehre als Medienfachfrau - Schwerpunkt Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien absolviert und gehört jetzt zum Stammteam des Unternehmens. Genau so wie Vera Popp (24) aus Eggenburg, die ebenfalls den Weg der Lehre nach der HLW-Matura in Hollabrunn 2016 beschritten hat.

Beide sind zu Hause in der Welt der Kommunikation und Kreativität, die von der Entwicklung eines Logos für ein Kleinstunternehmen bis zur großen Werbekampagne, vom Webdesign bis zur Organisation von Online-Events reicht. Zwischendurch werden Autos und LKW-Flotten beklebt oder auch mal eine kreative Fassadengestaltung designt.

Der kreative Job abseits der Routine hätte zur Lehre im Unternehmen bewogen. „Jeder Tag ist anders, jedes Projekt ist anders – wir arbeiten kreativ, schöpferisch und handwerklich, ganz stark im Team und auch gemeinsam mit Kunden. Für mich ist es ein Traumberuf“, schildert Vera Popp. „Wenn ich durch die Gegend fahre und an vielen Ecken und Enden unsere Plakate, Tafeln, Logos und Fassaden sehe, hab‘ ich das schöne Gefühl, dass wir die Welt ein Stückchen gestalten und verändern.“

Dass ständige Weiterbildung in dieser schnelllebigen Branche zum beinahe täglichen Brot gehört, stört Sabrina Anker nicht, im Gegenteil; „Wenn ich ein paar Monate zurückblicke und merke, dass ich schon wieder etwas mehr kann und weiß, macht das Freude und gibt Selbstvertrauen.“

„Unsere Lehrlinge sind zu Leistungsträgern geworden“, betont Firmenchef und Lehrherr Reinhard Podolsky. „Im weiteren Berufsleben steht ihnen alles offen – bis zur eigenen Agentur.“ Die seit mehr als 20 Jahren am Standort in Burgschleinitz tätige mediadesign bildet seit 2010 Lehrlinge aus. Vor zwei Jahren wurde mediadesign als niederösterreichweit bester Lehrbetrieb in dieser Branche mit der „Ausbildertrophy“ der Wirtschaftskammer NÖ ausgezeichnet.

Die Agentur bildet ausschließlich Lehrlinge mit und nach Matura aus – „ein absolutes Erfolgsmodell, sowohl für die Firma als auch für die Auszubildenden“, betont Co-Geschäftsführerin Sandra Mirosavljevic und ist stolz darauf, dass „bisher ausnahmslos alle unsere Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben“.

Immer weniger Lehrstellensuchende

Durch vielversprechende Angebote ist die Lehre zwar für viele junge Menschen so attraktiv, wie nie zuvor. Trotzdem sind die Unternehmen stärker denn je gefordert. So nahm die Zahl der Lehrstellensuchenden in vielen Sparten in den vergangenen Jahren ab. „Vor 20 Jahren hatten wir noch bis zu 30 Bewerbungen im Jahr. Mittlerweile sind es vielleicht drei bis vier jährlich“, offenbart Manfred Lehr vom Autohaus Lehr.

Die Suche nach neuen Lehrlingen sei dadurch zu einer großen Herausforderung geworden, bei der auch das Unternehmen Initiative zeigen muss. „Man muss sich etwas einfallen lassen. Dank Lehre mit Matura und vielen Fortbildungsmöglichkeiten können wir den Lehrberuf immer weiter entwickeln und Möglichkeiten bieten“, schildert Lehr. Firmeninterne Seminare werden im Autohaus Lehr ebenfalls vorangetrieben. Aktuell werden zwölf Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet.

Den Schwund an neuen potenziellen Arbeitskräften sieht Lehr klar bei den gestiegenen Ansprüchen: „Eltern wollen klarerweise auch nur das beste für ihr Kind und dass diese studieren. Dadurch fehlen dann aber halt Leute für die Lehrstellen.“ Dieser Trend habe stark zugenommen, obwohl die Lehre doch viele Vorteile mit sich bringe. „Man kann sofort Geld verdienen und auch mit Lehre stehen einem heutzutage alle Wege offen“, betont Lehr.

Ausbildung mit Zukunftsperspektive

Lehrlingsausbilder bei Pollmann, Roman Zibusch, hebt noch einen weiteren Grund hervor, der zur Attraktivität eines Lehrberufes beiträgt. „Man bekommt dadurch eine Zukunftsperspektive im jeweiligen Betrieb. Nach der Ausbildung muss man sich nicht direkt wieder auf die Suche am großen Arbeitsmarkt machen“, schildert er. Auch die Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, sei laut dem Feedback vieler junger Kollegen ein Ansporn.

Insgesamt sechs verschiedene Lehrberufe werden bei Pollmann angeboten. Im September begannen sieben neue Lehrlinge ihre Ausbildung im Unternehmen. Eine besondere Belohnung wartet auf die besonders Eifrigen. „Die besten Lehrabsolventen bekommen nach den vier Jahren die Möglichkeit, unseren Standort in China zu besuchen. Dort können sie Erfahrungen austauschen und eine völlig fremde Kultur kennenlernen, was für manche definitiv ein Ansporn ist“, erzählt Zibusch.