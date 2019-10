Auf der Fahrt ins Weinviertel am 30. März dieses Jahres wollte ein Oberösterreicher mit seinem Bruder und dessen Frau eine Mittagsrast in Mold einlegen. Auf dem Weg dahin zweigte der 72-jährige Lenker auf der B 4 in Mörtersdorf falsch ab: Eine Korrektur der Fahrtrichtung vermeldete das Navi sofort, und auch der Beifahrer schrie: „Das ist die falsche Richtung!“

NOEN Nach Rücksprache mit Anwalt Timo Ruisinger nahm der Oberösterreicher das moderate Urteil an.

„Es ging alles so schnell. Ich habe mich hinreißen lassen und lenkte sofort nach links. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht“, bekannte der 72-Jährige vor Gericht, dass er sofort ein Wendemanöver eingeleitet und dabei zwei Sperrlinien überfahren habe: „Dann hat es auch schon gekracht. Ich bin mit einem Wagen, der im toten Winkel gewesen sein muss, kollidiert. Zum Glück gab es keine Todesopfer, aber meine Schwägerin erlitt zwei gebrochene Rippen und die Unfallgegnerin und deren Beifahrer Prellungen“, seufzte der Oberösterreicher, und er kann sich heute sein unüberlegtes Handeln selbst nicht mehr erklären.

Der bislang unbescholtene Oberösterreicher wurde wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 9.000 Euro, die Hälfte davon unbedingt, verurteilt.