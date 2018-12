Ein stets offenes Geschäft ohne Warteschlangen und mit Angeboten, die der Kunde schnell mit anderen vergleichen kann: Die Vorteile des Online-Handels lassen diesen wachsen, aber was bedeutet das für kleine Geschäfte? Sind große Plattformen wie der US-amerikanische Versand-Riese „Amazon“ eine große Konkurrenz?

„Sicher“, weist das Alexander Kornell nicht von der Hand. Er führt die Bücherstube in Horn. Das Aber darf jedoch gern groß geschrieben werden, denn: „Ich glaube, mit unserem Online-Shop können wir recht gut entgegenwirken“, erzählt er. „Es ist oft so, dass Kunden Screenshots von Amazon ausschicken und bei uns bestellen.“

„Je höher die Wertigkeit des Produkts, desto eher geht der Kunde ins Fachgeschäft.“Walter Ziegelwanger betreibt ein Elektrofachgeschäft in Horn

Die seit 1985 bestehende Bücherstube ist Teil des Netzwerkes „Buchmedia“, das ihren Partnern einen Online-Shop zur Verfügung stellt. Horn und zwei weitere Buchhandlungen aus dem Waldviertel geben damit den bequemen Service nicht aus der Hand.

Die Bücherstube profitiert vom eigenen Internet-Portal: „Das wird immer wichtiger, vor allem am Wochenende merkt man’s stark“, erzählt Kornell, dass gerade dann online eingekauft wird.

Eigener Web-Shop als wichtige Ergänzung

Eine Entwicklung hin zum Internet-Shopping sieht auch Walter Ziegelwanger. Er führt mit seinem Sohn die Elektrofachgeschäft-Filiale „Expert“ in Horn. Der hauseigene Online-Shop ist für ihn eine wesentliche Ergänzung, als zweites Standbein bezeichnet er ihn nicht. Seine Kunden teilen sich nämlich in zwei Gruppen.

„Die einen versuchen, so billig wie nur möglich einzukaufen, die anderen wollen Beratung und Lieferung und gehen ins Fachgeschäft“, erklärt er. „Je höher die Wertigkeit des Produkts, desto eher geht der Kunde ins Fachgeschäft.“ Kornell findet außerdem, dass die Konsumenten langsam umdenken.

Sie wollen die lokale Wirtschaft stärken und nutzen dafür bereitwillig den Webshop. „Die Sache ist die: Wir sind mindestens genauso schnell. Das Buch ist am nächsten Tag da. So schnell ist nicht einmal Amazon“, betont der 45-Jährige.

Das liegt auch daran, weil bei ihm 98 Prozent der Besteller zur Abholung das Geschäft aufsuchen. Wenige lassen sich ihren Kauf zusenden: „Mit der Post dauert’s um einen Tag länger.“ Einen Wermutstropfen spricht der Buchhändler an: „In den Köpfen hat sich festgesetzt, dass Amazon billiger ist. Der Preis ist aber beim Buch gebunden.“

Sabina Müller, Horns Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer, merkt: Das Interesse an Kursen, die sich mit Web-Shops befassen, steigt. Denn den weltweiten Onlineversand „spüren unsere Geschäfte im Bezirk klarerweise“. Die Branchen Elektro, Buch, mittlerweile Textilien, zudem Spielwaren und Sport sind am meisten betroffen. „Das ist unseren Unternehmen auch bewusst“, betont Müller. Sie wollen daher eigene Online-Shops gründen oder zumindest in den Neuen Medien vertreten sein.