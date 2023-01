Ludwig Schleritzko nach ÖVP-Niederlage: „Will weiter anpacken“

Sichtlich enttäuscht fiel der erste Kommentar von Landesrat Ludwig Schleritzko, Bezirksobmann der Horner ÖVP, zum Wahlergebnis aus. Besonders darüber, dass viele unzufriedene Menschen die Landtagswahl als Protestwahl für Bundestrends gesehen hätten. Die ÖVP habe im Bezirk eine Ohrfeige bekommen, die sie nicht verdient habe: „Wenn man sieht, was bei uns im Bezirk passiert ist – etwa das Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg, der dislozierte FH-Standort in Horn, der Ausbau an Franz-Josefs- und Kamptalbahn oder der Breitbandausbau – , dann haben wir eine tolle Leistungsbilanz vorzuweisen.“

Dass man mit Franz Linsbauer auf den richtigen Spitzenkandidat gesetzt habe, steht für Schleritzko außer Zweifel. Es sei ein deutliches Zeichen, dass der ÖVP nur in Linsbauers Heimatgemeinde Langau ein Plus gelang. Generell habe es „lauter Anpacker“ auf der Liste gegeben.

Aber genauso wie die Bezirkspartei werde auch er persönlich den Kopf nicht in den Sand stecken. Was seine Position in der Landesregierung betreffe, müsse man die Gespräche der nächsten Tage abwarten. Aber: „Ich will weiter gestalten – auch wenn die Bedingungen künftig sicher ganz andere sein werden.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.