Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Corona-Massentestungen in den Gemeinden des Bezirks Horn. Zunächst standen die Bürgermeister der 20 Gemeinden vor einer großen Herausforderung. „Es war zeitlich eine große Überraschung, da wir die Nachricht erst am 28. November bekommen haben, dass die Gemeinden die Testung organisieren dürfen“, sieht auch der Garser Bürgermeister Martin Falk eine große Herausforderung. Wenige Tage vor den Testungen fühlen sich die Gemeinden aber bestens dafür gerüstet. Ein Mitgrund: In allen Gemeinden des Bezirks stehen zahlreiche freiwillige Personen bereit, um bei den Tests mitzuhelfen.

Personal ist gesichert

Bei einer Reihe von Videokonferenzen mit Bezirkshauptmann Johannes Kranner und dessen Stellvertreterin Daniela Obleser sowie Vertretern des Roten-Kreuzes haben die Gemeindechefs in den vergangenen Tagen offene Fragen zur Organisation besprochen. Derzeit läuft in den Gemeinden die Suche nach Freiwilligen, die sich für die Abwicklung der Testungen zur Verfügung stellen. Wobei ein Rundruf der NÖN bei den Bürgermeistern gezeigt hat, dass in den meisten Gemeinden Mitglieder des Gemeinderates oder der Landjugend sowie andere Freiwillige in ausreichend großer Zahl für diese Aufgabe zur Verfügung stehen.

Als Vorbereitung auf die Massentestungen informierte sich der Horner Bürgermeister Jürgen Maier im Rahmen der Lehrer- Testungen am Gym bei Direktor Michael Ableidinger und Major Alexander Hainböck (von rechts). RK, TW



Laut Bezirkshauptmann Kranner habe es für manche Gemeinden aber durchaus eine Herausforderung dargestellt, geeignetes Personal – insbesondere für die Abstrichnahme – zu finden. Konkrete Probleme aus einzelnen Gemeinden, genügend Freiwillige zu finden, seien ihm aber nicht bekannt. Somit dürfte auch das Stellen von medizinischem Fachpersonal gesichert sein. In Langau stehen etwa Gemeindeärztin Helga Mühlöcker, eine weitere in der Gemeinde wohnhafte Ärztin sowie ortsansässige Krankenschwestern bereit, wie Bürgermeister Franz Linsbauer erklärt. Aber nicht nur in den kleinen Gemeinden, auch in den größeren wie Eggenburg gibt es ausreichend Freiwillige, das sei fabelhaft, erzählt Bürgermeister Georg Gilli. Jetzt gelte es, Dienstpläne für die drei Teststraßen, die in Eggenburg angeboten werden, zu erstellen. In Gars gingen inklusive Zweitwohnsitzer mehr als 4.000 Einladungen für die Tests hinaus.

Rotes Kreuz springt notfalls ein

Wenn es in einer Gemeinde nicht gelingen sollte, ausreichend Personal zu stellen, springt das Rote Kreuz ein, sagt Bezirksstellengeschäftsführer Martin Amon. Außerdem übernimmt das Rote Kreuz auch Einschulungstätigkeiten und steht den Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite, um Tipps für die rasche Abwicklung der Testungen vor Ort und den entsprechenden Fluss der Teilnehmer durch die einzelnen Stationen (Anmeldung, Registrierung, Testung, ...) zu geben. In Horn nutzte Bürgermeister Jürgen Maier vergangenen Freitag die Chance, sich gemeinsam mit einigen Mitarbeitern die aufgebauten Teststraßen für die Lehrer-Massentests (Seite 10) anzusehen – und vereinbarte dabei gleich, dass das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 mit 15 Soldaten aus der Radetzky-Kaserne bei den Testungen (es gibt insgesamt fünf Teststraßen in der Sporthalle und im Vereinshaus) aushilft.

Auch Feuerwehren helfen mit

Ordnerdienste, auch auf den Parkplätzen, werden übrigens in einigen Gemeinden von den Mitgliedern der Feuerwehren übernommen. Laut Kranner können die Gemeinden bei Bedarf auch auf weitere Dienste der Florianis zurückgreifen. Einen wichtigen Part bei der Vorbereitung der Tests übernahm der Katastrophenhilfsdienst (KHD) der Feuerwehren im Bezirk Horn. Wie deren Kommandant Rainer Hubmayer der NÖN erzählt, ist es Aufgabe der fünf taktischen KHD-Einsatzzüge des Bezirks, die Durchführung der Testtage durch die Anlieferung von Schutzausrüstung und Antigen-Tests sicherzustellen.

Schon in der Vorwoche wurden im Feuerwehr-Sicherheitszentrum Tulln die notwendigen Utensilien auf die einzelnen Bezirke aufgeteilt und zunächst Overalls, Masken, Schutzbrillen oder Desinfektionsmittel vom KHD aus Tulln geholt und nach Gemeinden sortiert. Dann wurden sien am Dienstag an die Gemeinden ausgeliefert. Die Antigen-Tests werden in einem zweiten Schritt aus Tulln geholt und dann ebenfalls an die Gemeinden verteilt, erklärt Hubmayer. Im Hintergrund bleibt der KHD noch für die Notfall-Logistik zuständig. „Wenn einer der Gemeinden etwas ausgehen sollte, stehen wir in Bereitschaft und liefern nach“, sagt Hubmayer.

Appell: Vorab anmelden, wieder rasch nach Hause

Damit die Aufenthaltszeit in den Test-Räumlichkeiten möglichst kurz gehalten wird, appellieren die Bürgermeister, sich vorab online für die Tests zu registrieren. Dazu wurden in den vergangenen Tagen Infos an die Bürger versendet. Auch die Einhaltung der zugewiesenen Test-Termine und das Mitbringen der E-Card seien für die Abwicklung wichtig, sagt der Meiseldorfer Bürgermeister Niko Reisel: „Dann kann man den Test rasch erledigen, sich wieder ins Auto setzen und nach Hause fahren.“

Thomas Weikertschläger Schutz anderer steht im Fokus

Reisel bringt die Hoffnung seiner Kollegen auf eine hohe Beteiligung auf den Punkt: „Wir stehen vor dem wichtigsten Fest des Jahres. Wenn man ein negatives Testergebnis in Händen hält, kann man diesem Fest entspannter entgegensehen.“

Test kein Grund, auf Sicherheitsmaßnahmen zu verzichten

Grundsätzlich ist die Teilnahme an dieser Flächentestung freiwillig, betont Kranner. Durch diese breite Testung könnten aber infizierte Personen, die keine Symptome aufweisen und daher unwissentlich ansteckend sind, isoliert werden. „Mit dem Test weiß der Getestete über seinen Gesundheitszustand Bescheid und trägt so auch zum Schutz der Gesundheit seiner Mitmenschen bei“, sagt der Bezirkshauptmann. Dennoch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass ein solcher Test immer nur eine Momentaufnahme darstellen könne: „Wichtig ist daher, weiterhin alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.“

NÖN-Umfrage: Mehrheit will sich testen lassen

Eine knappe Mehrheit von 51,3 Prozent – 137 Personen der 267 Teilnehmer an einer nicht repräsentativen NÖN-Umfrage aus dem Bezirk Horn – will sich am Wochenende testen lassen. Mit Nein antworteten 48,7 Prozent der Teilnehmer (130 Personen).