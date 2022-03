Maßnahmen an B2-Kreuzung noch offen

Der Unmut in der Bevölkerung war groß: Ende Jänner kam es an der Kreuzung der B2 mit der L8002 zwischen Mold, Maria Dreieichen und Breiteneich zu einem Unfall, der zwei 69-jährigen Frauen das Leben kostete. Nachdem es an dieser Kreuzung auch in der Vergangenheit ähnliche Unfälle gegeben hatte, wurden die Forderungen nach Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder der Errichtung eines Kreisverkehrs an dieser Kreuzung laut.

In der Vorwoche hat nun eine erste Verhandlung der Kreuzung mit einem verkehrstechnischen Sachverständigen des Landes sowie einem Experten aus dem Kuratorium für Verkehrssicherheit gegeben. Das bestätigte Edda Klug, Leiterin des Fachgebiets Verkehr an der Bezirkshauptmannschaft Horn, auf NÖN-Nachfrage. Bei diesem Termin sei eine Liste der Unfälle aus den Jahren 2000 bis 2020 analysiert worden, von der Exekutive habe man sich die Vorfälle seit 2017 bis 2022 berichten lassen.

Im Experten-Befund wurde festgehalten, dass die Kreuzung keine „Unfallhäufungsstelle“ sei. Dafür müsste es drei gleich gelagerte Unfälle mit Personenschäden innerhalb von drei Jahren geben. Eine große bauliche Veränderung werde es also vermutlich nicht geben. Zudem hätte die Erhebung gezeigt, dass die 2011 und 2017 gesetzten Maßnahmen schon zur Sicherheit beigetragen hätten.

Ergebnisse der Prüfung sollen im Mai vorliegen

Durch die Errichtung einer Schwelle auf dem Ast der L8002 aus Breiteneich kommend sei etwa die „Anhaltebereitschaft“ erhöht worden. Jetzt will man nach einem standardisierten Verfahren an einem „normalen Verkehrstag“ die Anbringung einer solchen Schwelle auch für den Ast aus Mold kommend prüfen.

Hinsichtlich Geschwindigkeitsbegrenzung sagte Klug, dass es laut RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) für Tempo 100 in Kreuzungsbereichen „Anfahrtsichtweiten von 230, besser 280 Meter“ brauche. Im konkreten Fall sind es aber von allen Seiten sogar mindestens 600. Trotzdem habe der Sachverständige angeregt, eine Woche lang Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, um zu sehen, ob Tempo 100 auch eingehalten wird. Bei einem bestimmten Prozentsatz an Überschreitungen könne man über eventuelle Maßnahmen nachdenken, im Moment seien aber keine Voraussetzungen für ein niedrigeres Tempo-Limit gegeben.

Wann mit einem Ergebnis dieser Überprüfung zu rechnen ist? Laut Klug soll es vermutlich im Mai eine weitere Verhandlung in der Causa geben.

