Matura 2022: Alles wieder im „Normalbetrieb“

Auf „Normalbetrieb“ umgestellt wurde nun auch der Ablauf der Matura an den höheren Schulen. Nach zweijähriger Coronapause gibt es auch wieder eine mündliche Matura. Mit zusätzlichen Vorbereitungsstunden und der Einrechnung der Jahresnote auf das Maturaergebnis gibt es für die Maturanten etwas zusätzliche Sicherheit.

Peter Hofbauer, Direktor der HAK und HLW Horn. Foto: Kalchhauser

„Wir sind mit dem Ergebnis der schriftlichen Matura wirklich zufrieden. Überhaupt nach Corona war es sehr erfreulich“, meint der Direktor der Handelsakademie und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Peter Hofbauer. Diesmal gebe es nur sehr wenige Kompensationsprüfungen. „Normalerweise brauchen wir dazu zwei Tage, heuer sind diese Prüfungen nur für einen halben Tag anberaumt“, ist Hofbauer erfreut.

Wieder „Mündliche“ nach zwei Jahren Corona

Generell sei die schriftliche Matura problemlos abgelaufen. Die zusätzlichen Ergänzungsstunden zur Vorbereitung haben die Maturanten gut genützt. Für diese seien die Aufgabenstellungen durchaus okay gewesen. „Sie haben keine großen Überraschungen dabei erlebt“, sagt Hofbauer. Für die Maturanten der HLW wird es ab 6. Juni wieder bei der mündlichen Matura ernst, ab 20. Juni startet diese an der Handelsakademie. Nach Abschluss dieser Prüfungen wird es auch eine Maturafeier geben.

Michael Ableidinger, Direktor des Gymnasiums Horn. Foto: Kornell

Diese Feier ist für die Maturanten des Gymnasiums Horn für den 15. Juni geplant. „Wir versuchen, wieder Normalität bei der Matura zu bekommen und alles so wie vor Corona zu gestalten“, betont Direktor Michael Ableidinger. Dazu würde natürlich auch die mündliche Matura zählen, die heuer nach zweijähriger Pause mit 13. Juni für die 43 Maturanten am Gymnasium Horn beginnen wird. „Natürlich wäre es den Jugendlichen lieber gewesen, wenn es auch heuer keine mündliche Matura gegeben hätte. Aber ich bin mir sicher, dass sie in ein paar Jahren froh darüber sein werden, dass sie wieder eine ganz normale Matura mit insgesamt sieben Noten abgelegt haben“, sagt Ableidinger.

Die schriftliche Matura sei ohne Probleme verlaufen

„Mit dem Ergebnis dabei war eigentlich zu rechnen. Auch damit, dass es einige Kompensationsprüfungen gibt“, meint Ableidinger. Mit den gestellten Aufgaben seien die Maturanten durchaus zufrieden gewesen. „Einige empfanden die Hörübung bei den lebenden Fremdsprachen als schwer, aber doch als machbar.“ Dem pflichtet eine der Maturantinnen bei: „Beim Listening in Englisch hätten es jedoch ein paar Minuten mehr sein können“, sagt Gym-Maturantin Iris Rudolf. Generell zeigten sich die Maturanten selbst nach der schriftlichen Prüfung aber zufrieden. Die sei von den Aufgabenstellungen her „schon wie erwartet anspruchsvoll, aber mit der nötigen Vorbereitung definitiv schaffbar“ gewesen, sagt etwa Felix Tiller.

Auch die von vielen „gefürchtete“ Mathematik-Prüfung dürfte heuer gar nicht so schlimm gewesen sein, Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel: „Mathematik war aus meiner Sicht besonders fordernd“, stellt etwa Lorenz Matzek fest. Während einige Maturanten auch die Vorbereitungen auf die Matura als „ausreichend“ bezeichneten, war Johanna Barta nicht ganz zufrieden damit. Auch wenn die Lehrer ihr Bestes gegeben hätten: „Aber wir hatten nur eine Woche Vorbereitungszeit, da wir die Zeit davor noch normal Unterricht hatten. Auch in den Fächern, in denen niemand maturiert hat“, erzählt sie.

Mündliche: Hoffen auf einfache Fragestellungen

Für die Mündliche erhoffen sich die Maturanten jetzt Nachsicht seitens der Lehrer und „einfach gestellte Fragen und keine großen Abweichungen vom Thema“, sagt Rudolf. Matzek hingegen hofft, dass er sich „mit meiner Fächerwahl kein Eigentor geschossen habe und ich die letzte Säule meiner Matura positiv bestehen werde“. In einigen Tagen ist der Maturastress jedenfalls Geschichte und einige Maturanten werden auch eine Maturareise antreten. Gebucht wurde diese aber nicht klassenweise, sondern in verschiedenen Gruppen.

