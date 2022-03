Mehr als 500 Hilfs-Pakete für die Ukraine

Unter dem Motto „blau gelb hilft blau gelb“ initiierte die Junge Volkspartei eine landesweite Aktion für Kriegsflüchtlinge aus der nahen Ukraine. Der Horner Bezirksobmann der JVP, Nikolaus Dafert, sagt: „Für uns Jungen war klar, wir müssen etwas tun.“ Dieser Initiative schloss sich sofort die gesamte Volkspartei im Bezirk Horn an, organisierte ein gemeinsames Vorgehen und öffnete die Bezirksgeschäftsstelle in Horn als Abgabeort.

Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl und Assistentin Maria van Dyck berichten, dass sich alle 20 Gemeindeparteien, Bezirksparteiobmann Jürgen Maier, Landesrat Ludwig Schleritzko und alle ÖVP-Teilorganisationen rasch zusammengeschlossen haben, um gemeinsam mehr als 200 Pakete anzukaufen. Gefüllt vor allem mit Artikel, die Familien mit Kleinkindern so dringend brauchen. „Wir danken natürlich besonders den vielen engagierten Privatpersonen, die ebenfalls unzählige Sachspenden bei uns abgegeben haben“, sagt Gschweidl.

Mittlerweile wurde die Aktion abgeschlossen, damit die Hilfsgüter rasch vor Ort ankommen. Die JVP organisierte die landesweite Abholung und Anlieferung beim Zivilschutzverband in Tulln. Von dort wird am Donnerstag bereits die zweite Welle an Sachspenden mittels vieler Sattelschlepper in ein Flüchtlingslager in das ukrainische Nachbarland Moldau gebracht, wo sehr viele geflüchtete Frauen und Kinder untergebracht sind und dringend zielgerichtete Hilfe brauchen.

