Bezirk Horn Mit Sommerreifen auf Schneefahrbahn: Mehrere Verletzte

Lesezeit: 2 Min Thomas Weikertschläger

Symbolbild Foto: Igor Link/shutterstock.at

E in Autolenker aus dem Bezirk Horn verursachte am Dienstag in der Nähe von Brunn an der Wild einen Unfall. Der Grund: Er hatte auf der mit Schneeregen bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, auf dem bereits Sommerreifen montiert waren, verloren.