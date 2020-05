„Als eine der großen Kulturinstitutionen in Österreich verfolgen wir natürlich mit sehr viel Aufmerksamkeit die Maßnahmen zur Eindämmung der Krise und unterstützen natürlich alle Vorgaben der Bundesregierung“, betont Vahid Khadem-Missagh, künstlerischer Leiter des Internationalen Kammermusik Festivals Allegro Vivo, „aber wir hoffen auch darauf, dass wir bald wieder allen Generationen Kultur zugänglich machen können.“

„In dieser herausfordernden Zeit sind wir mit der ganzen Welt vereint, um die aktuelle Gesundheitskrise zu bewältigen,“ schreibt er in einem Brief an die vielen Freunde von Allegro Vivo. „Wir sind uns bewusst, welchen Stellenwert die Kunst gerade jetzt für die Gesellschaft spielt, wie Musik uns durch die Sprache des Herzens erhebt und Zuversicht, Freude und Hoffnung gibt.“

„Wir denken derzeit alle Situationen durch!“

Alle Bestrebungen würden darauf hinauslaufen, dass das Festival, das heuer unter dem Leitthema „Appassionato“ („Mit Leidenschaft“) steht und am 7.

bis 9. August in Gmünd bzw. Altenburg starten soll, über die Bühne gehen kann, ebenso natürlich die Sommerakademie. Was die Durchführbarkeit betrifft, sei man natürlich von Sicherheitsbestimmungen, internationalen Reisefreiheiten, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen und vielem mehr abhängig.

„Oberste Prämisse sind natürlich die konkreten Vorgaben der Regierung, auf die wir warten und die es Mitte Mai geben soll“, ist Vahid Khadem-Missagh auf deren Entscheidung gespannt. „Bis dahin denken wir alle Situationen durch. Wir setzen alles daran, dass wir im Sommer und Herbst das Festival durchführen können und sind sicher, dass wir – in welcher Form auch immer – etwas Schönes zustandebringen.“

Zum Unterschied vom Theaterfest NÖ gebe es andere Voraussetzungen, denn bei Allegro Vivo stehe die Kammermusik im Fokus. „Und die Jugendförderung, die ist ganz wichtig!“