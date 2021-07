Eine Belastung nicht nur für Betroffene, sondern auch für die Betriebe – die Hagelschäden der vergangenen Wochen halten zahlreiche Betriebe im gesamten Bezirk noch viele Wochen auf Trab.

Die Aufarbeitung der Hagelschäden stellen die Fackwerkbetriebe vor eine Herausforderung, sagt Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß. „Die Aufgabe, derzeit Material zu bekommen um die Aufträge ausführen zu können, gestaltet sich schwierig, da es zuvor in Oberösterreich und Salzburg massive Unwetter gab“, erzählt Groiß. Wegen des Materialmangels könnten die Betriebe nicht so schnell arbeiten, wie sie gerne würden.

Corona-Lieferprobleme noch verstärkt. Vor allem Welleternit und Schindeln sind nicht zuletzt wegen des Baubooms aktuell Mangelware. Durch die Vielzahl der durch Hagel zerstörten Dächer wird der Bedarf an diesen Materialien noch erhöht. Schadensbegrenzung wird daher derzeit häufig durch provisorische Reparaturen betrieben. „Einige Dachdecker und Glaserer haben gewisse Sachen auf Lager, aber auf so ein großes Unwetter war man nicht eingerichtet. Das heißt, es muss derzeit auf Materialnachschub gewartet werden“, so Groiß weiter.

Das von der Industrie angebotene Material wird teils in Österreich produziert, teils aus dem Ausland importiert. Für die Herstellung fehlen der Industrie derzeit aber gewisse Zusatzstoffe aus China, die momentan gar nicht kommen, sagt Groiß. Das habe auch eine Preissteigerung von Baumaterialien zufolge, sei es beim Holz oder Ziegel.

Kunden geduldig, Mitarbeiter mit Überstunden. Momentan versuchen Fachbetriebe in guten Synergien mit Kollegen aus Bundesländern, in denen es keine Schäden gibt, sich mit Material einzudecken. Um die Schäden zu beheben, arbeiten die Betriebe teilweise auch samstags. Von geduldigen Kunden berichtet etwa Inge Brandstätter seitens der Firma Frank Dach in Horn, die über 350 Hagelfälle zu bearbeiten hat.

Grundsätzlich ist die Auftragslage bei der Firma für heuer gelaufen. Der Betrieb hat Aufträge bis in das Jahr 2022. Die Hagelschäden kommen hinzu. „Wir bedienen Horn und Umgebung und fahren nicht weiter fort. Die Lage ist momentan für alle, die am Dach tätig sind, sehr schwierig“, so Brandstätter weiter.

Erschwerend hinzukommen die regulären betrieblichen Urlaubszeiten der Mitarbeiter, die bereits ihren Urlaub geplant haben. „Wir haben in der Corona-Zeit durchgearbeitet. Und man kann den Mitarbeitern nicht sagen, dass sie jetzt arbeiten müssen, während sie ihren Urlaub mit Ihre Familie geplant haben“, erklärt Brandstätter.

Zwar ausgebucht, kleine Aufträge werden aber noch angenommen. Auch die Glaserei von Leopold Lunzer in Horn hat derzeit alle Hände voll zu tun. „Wir haben sehr viele Meldungen bezüglich Hagelschäden – zwischen 250 bis 300 Schadensfälle – und versuchen, diese so rasch als möglich zu erledigen“, sagt er. Sein Betrieb sei zwar bis Oktober ausgelastet, kleinere Aufträge könne man dennoch noch übernehmen. Da auch einige Mitarbeiter auf Urlaub sind, versuche man, die Situation mit Überstunden zu meistern, um die Kunden zufrieden zu stellen. „Wir haben größtenteils das Material auf Lager, aber darüber hinaus haben wir längere Lieferzeiten, aber wir bekommen doch Material“, sieht er auch nur bedingt Lieferengpässe.

„Der Bereich der Spenglerei ist nicht so betroffen“, berichtet hingegen Karin Paradeiser seitens der Spenglerei Lacuch aus Gars. Es seien hauptsächlich Schäden der Ziegel -und Eternitdächer zu verzeichnen. „Wir haben schon einige Anfragen bezüglich Hagelschäden bekommen, aber da wir ohnehin im regulären Betrieb sehr ausgelastet sind, können wir nur wenige davon übernehmen“, berichtet sie.