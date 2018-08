Auf die Berichterstattung in der Vorwoche „Haftpflicht abgelaufen?!“, wobei es um einen Telefonbetrugsversuch ging, bei dem sich ein Mann als Wiener Polizeikommissar ausgab, meldete sich eine Anruferin aus Brunn/Wild, der Ähnliches passiert ist.

In der Vorwoche behauptete ein Mann, dass er Wiener Polizeikommissar ist und eine Kaution in Höhe von (zuerst) 85.000 Euro wolle, damit die Tochter nicht inhaftiert werde. Sie sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Frau in Brunn/Wild erzählten die Betrüger, dass man ihr gesagt habe, dass ihre Tochter in Haft sei. Sie hat aber nur einen Sohn. Nachdem sie den Namen des Anrufers verlangt hatte und der keinen gesagt hatte, legte sie auf.