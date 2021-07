Gute Zusammenarbeit trägt Früchte: Nachdem das Arbeitsmarktservice Horn und das Pflege- und Betreuungszentrum Horn seit einigen Jahren immer wieder miteinander kooperieren, wird diese Zusammenarbeit weiter forciert. Alleine im Jahr 2021 hat das PBZ Eggenburg schon vier neue Mitarbeiter mit Hilfe des AMS aufnehmen können, berichten Leiterin Brigitte Grünsteidl und AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp.

AMS: Langzeitarbeitslose im Fokus. Die besondere Aufmerksamkeit des AMS gelte aktuell jenen Kunden, die bereits seit längerer Zeit auf Jobsuche sind, betont Schopp. Die Zahl von Personen, die zumindest ein Jahr beim AMS Horn arbeitslos gemeldet sind, hat sich pandemiebedingt seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 38,1 Prozent auf 46 Personen erhöht. „Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart von Langzeitarbeitslosen effektiv zu erhöhen und den Arbeitskräftebedarf der Unternehmen punktgenau zu decken“, hebt Schopp hervor. So haben seit Jahresbeginn bereits zwölf langzeitarbeitslose Personen wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft – eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 71,4 Prozent.

„Unbürokratisch und schnell“. Als neueste Mitarbeiterin fand die 53-jährige Eggenburgerin Maria Gafoz nun ins Pflege- und Betreuungszentrum. Sie kam über ein AMS-Programm, das für Arbeitssuchende über 50 maßgeschneidert ist, zu diesem Job. Sie arbeitet seit Anfang Mai als Reinigungskraft im PBZ. „Ich bin sehr glücklich, dass sich das so ergeben hat“, sagt sie.

Generell gelinge es immer wieder, über das AMS vermittelte Personen fix für einen Job im PBZ zu gewinnen, lobt Grünsteidl. „Das Service, das das AMS uns als Dienstgeber da bietet, ist top. Alles funktioniert unbürokratisch und schnell“, sagt sie. Positiv dabei wirke sich aus, dass die Betroffenen in einem „Arbeitstraining“, das eine Woche oder 14 Tage dauern kann, sich ein Bild von ihrem künftigen Arbeitsplatz machen können – und sich umgekehrt der Dienstgeber auch davon überzeugen kann, dass die betroffene Person tatsächlich in den Betrieb passt. Ein weiterer Erfolgsfall dafür sei die Anstellung einer anerkannten Asylwerberin, die über eine Reinigungsfirma in das PBZ Eggenburg kam und sich nun über das AMS zur Pflegeassistentin ausbilden lässt. Wichtig für die Betroffenen: Ergibt sich vorläufig nur eine Teilzeitbeschäftigung, dann sorgt das AMS über ein Beihilfensystem dafür, dass die Personen existenzgesichert sind. Für Personen, die davor ganztags gearbeitet haben soll so der Anreiz, diesen Job doch anzunehmen, erhöht werden.

Auch seitens des AMS wird das PBZ Eggenburg als idealer Kooperationspartner bezeichnet, weil hier krisensichere Jobs geboten werden. So musste im PBZ Eggenburg kein einziger Arbeitnehmern in Kurzarbeit geschickt werden. Auch Küchenhilfen oder Mitarbeiter der Cafeteria blieben in Vollbeschäftigung und haben in der Betreuung der Bewohner geholfen.

2021 schon 868 freie Stellen gemeldet. Die erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt (die NÖN berichtete mehrfach) bringe laut Schopp auch neuen Schwung in den Stellenmarkt: So wurden dem AMS Horn seit Jahresbeginn 868 freie Stellen von den Betrieben gemeldet, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 40,2 Prozent. Die Berater des AMS Horn haben die besser werdenden Chancen der Kunden am Arbeitsmarkt genutzt und seit Jänner bereits über 3.700 Vermittlungsvorschläge gemacht. Gleichzeitig wurden laut Schopp heuer bereits 776 beim AMS Horn gemeldete offene Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt.

Konsequenzen für „Verweigerer“. Da es der gesetzliche Auftrag des AMS sei, Unternehmen und Jobsuchende zusammenzubringen, müssen jene Arbeitsuchende mit Konsequenzen rechnen, die sich weigern, ein passendes Jobangebot anzunehmen. Die Berater des AMS Horn haben von Jänner bis Mai dieses Jahres bereits 120 Mal eine befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz ausgesprochen.

Darüber hinaus hat der Erhebungsdienst des AMS die Bekämpfung von Sozialmissbrauch auch während der Pandemie konsequent fortgesetzt: Auch im Bezirk Horn wurden einige Fälle geprüft, ob Leistungen des AMS zu Unrecht bezogen werden, erklärt Ferdinand Schopp.