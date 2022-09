Neuer Bezirkshauptmann Grusch: Freude auf's „Heimkommen"

Im Bezirk Horn ist Grusch kein Unbekannter, schließlich ist er hier aufgewachsen. Er freue sich natürlich auf die neue Aufgabe und sein „Heimkommen nach Horn nach langer Wanderschaft“. Denn Grusch steht seit 1990 im Landesdienst und war an zahlreichen Bezirkshauptmannschaften in der Region – Zwettl, Waidhofen, Krems, Hollabrunn und zuletzt seit 2017 als Bezirkshauptmann in Gmünd – tätig. Er habe in all diese Bezirke noch gute Kontakte, kenne die gesamte Region gut. Auch die meisten Verantwortungsträger innerhalb des Bezirks kenne er, die „Kennenlernphase“ werde also nach seinem Wechsel kürzer ausfallen als zuletzt jene im Bezirk Gmünd.

Johannes Kranner wird in Pension gehen. Foto: Archiv/MK

Die kommenden fünf Monate bis zum Wechsel will er aber noch „mit voller Kraft“ für den Bezirk Gmünd arbeiten. Hier gebe es für ihn noch einiges zu erledigen. Auch wenn er sich natürlich schon Gedanken über seine Arbeit in Horn mache, wolle er dazu noch nicht zu viel preisgeben.

