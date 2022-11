Neuer Schwung: Der Bezirkschor legt wieder los

Mit Beginn des Schuljahres nahm der Bezirkslehrerchor Horn nach der Coronapause wieder seine Probentätigkeit auf. Besonders groß war die Freude, dass in das bewährte Ensemble musikalischer Pädagogen des Bezirkes Horn vier neue Mitglieder aufgenommen werden konnten.

Deshalb setzte man sich wieder neue Ziele, wie das Chorkonzert am Wochenende in der Korneuburger Stadtpfarrkirche, wo man unter Mitwirkung von Markus Schlee an der Flöte und Yuko Hrncirik-Nishida an der Orgel unter Leitung von Maria Magdalena Nödl Werke von Johann Sebastian Bach, Daniel Muck, Peter Hrncirik, Victor C. Johnson und das Ave Maria von Giulio Caccini zur Aufführung brachte.

In den nächsten Wochen folgen am 29. November um 14.30 Uhr in der Stiftskirche Göttweig ein Adventkonzert bzw. am 11. Dezember um 17 Uhr eine „Adventliche Feierstunde“ in der Piaristenkirche in Horn.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.