NÖ Landtagswahl: SPÖ präsentiert ihren Spitzenkandidaten

Vergangenen Freitag präsentierten die vier SPÖ-Spitzenkandidaten des Waldviertels ihre Anliegen für die bevorstehende Landtagswahl gemeinsam mit SPÖ Landesparteivorsitzendem Franz Schnabl in der Kaminstube Zlabinger in Schwarzenau.

Wenig überraschend: Für den Bezirk Horn geht Abgeordneter Josef Wiesinger als Spitzenkandidat ins Rennen. „Unabhängig von den Landesthemen haben wir noch einige Anliegen in Horn. Wir wollen die Gemeinden stärken, damit es nicht noch mehr Abwanderung gibt“, sagt er. Dafür hält er vier Punkte für notwendig. Zum einen sei das eine Änderung der Raumordnung: „Wenn das Raumordnungsprogramm des Landes NÖ über uns drübergestülpt wird, dann dürften wir auch am Land nicht in die Breite bauen.“ Zusätzlich würde er gerne die Kommunalsteuer auf alle Gemeinden aufgeteilt sehen und die Orte mit den Wirtschaftstandorten öffentlich besser anbinden. „Es gibt etwa tagsüber keine Verbindung zwischen Drosendorf und Horn“, kritisiert er.

Forderung: Betreuung für Senioren & Ganztagsschule

„Horn ist der schwächste Bezirk beim Medianeinkommen in NÖ. Das Geld spielt eine entscheidende Rolle, ob beide Elternteile arbeiten können – jetzt sind wir bei der Ungleichheit“, spricht er den zweiten Punkt an. Er möchte ein Pilotprojekt nach internationalen Vorbildern starten: Die „verschränkte Ganztagsschule“. Das heißt, dass Kinder bis 17 Uhr in der Schule sind, in der Unterricht und Freizeit kombiniert werden. Weiterer Vorteil: Mit gleicher Schule und gleichen Voraussetzungen könnte man die Kinder fördern und Talente erkennen. „Wir sind davon überzeugt, dass das hilft – es hat nur Sinn, wenn es flächendeckend im ganzen Bezirk Horn in allen Neuen Mittelschulen etabliert wird.“

Ein dritter Punkt ist für ihn die flächendeckende Tagesbetreuung in allen Gemeinden für Senioren unweit ihres Wohnortes, damit sie zu Hause leben können und Angehörige beruhigt auch andere Termine wahrnehmen können: „Pflegende Personen müssen auch entlastet werden.“

Verkehr: Ausbau Wien-Budweis notwendig

Als vierten Punkt nennt er den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. „Die Bahnen sind nicht attraktiv, wir brauchen den Straßenausbau, dass wir von A nach B kommen – natürlich werden wir es nicht schaffen, jedes Dorf anzubinden“, sagte der ehemalige Lokführer.

Notwendig sei eine Anbindung Budweis-Wien. Hier hätten wir die Chance, in Budweis den Verkehrs-Knoten und den Flughafen zu nutzen. Denn Budweis ist näher als Wien, das sollten wir hier im Bezirk nutzen können.“

Bei dieser Präsentation stellte Schnabl das landesweite Aktionsprogramm der SPÖ vor.

