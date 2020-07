Nun 38 Infektionen in Waldviertler Schlachthof-Cluster .

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Zusammenhang mit dem Cluster um den Schlachthof Dachsberger in Gauderndorf (Bezirk Horn) hat sich am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um vier auf 38 erhöht - betroffen sind auch zahlreiche Mitarbeiter aus dem Bezirk Hollabrunn.