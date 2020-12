Lob kommt auch von einigen teilnehmenden Lehrern an der Durchführung der Aktion. „Besser hätte es nicht funktionieren können“, zeigte sich etwa Hilde Kornell, die obwohl schon pensioniert als Mitglied der Kommission für die Pflichtschul-Abschlussprüfungen an den Testungen teilnehmen durfte, zufrieden.

Großes Lob für Bundesheer

Organisiert wurden die Testungen, die im Horner Gymnasium stattgefunden haben, durch das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 mit 20 Berufssoldaten aus der Radetzky-Kaserne Horn. Vom Bundesheer wurde nicht nur das Personal für diese Testung zur Verfügung gestellt, sondern auch die Antigen-Test-Kits, die Schutzausrüstung sowie die EDV-Ausstattung. Der Rachenabstrich wurde durch Sanitätsunteroffiziere (Ausbildung zum diplomierten Krankenpfleger) durchgeführt. Die Auswertung erfolgte durch Rettungssanitäter.

„Und die Soldaten waren äußerst entspannt, relaxt und freundlich. Diese Aktion auf die Beine zu stellen und dann so umzusetzen – Respekt“, sagt Kornell. Auch Gym-Direktor Michael Ableidinger war voll des Lobes über das Bundesheer und sprach von einer „perfekten Organisation“. Auch das Software-System und das Internet haben klaglos funktioniert. Er habe auch von seinem Personal nur positive Rückmeldungen erhalten.

Schon im Freien vor der Schule wurden die Wartelinien für die zwei Teststraßen getrennt. Ordner achteten auf die genaue Einhaltung der Abstands-Regeln und das Tragen von Schutzmasken. Drinnen erfolgte dann das Desinfizieren der Hände und die Registrierung. Für alle Eventualitäten waren auch Feldbetten im Garderobebereich aufgestellt.

Maximal 15 Minuten Gesamtzeit

Durch die gute Organisation bildeten sich auch keine langen Warteschlangen. Laut Ableidinger waren es maximal 15 Minuten, die die Testpersonen inklusive Wartezeit, Registrierung und Testung aufwenden mussten. Eine optimale Ausschilderung sorgte zudem für eine gute Orientierung, wie Kornell bestätigt. „Außerdem wurde der Strom der Testpersonen in den zwei Teststraßen über verschiedene Ein- und Ausgangsbereiche koordiniert, um keinen Stau entstehen zu lassen. Die positiv getesteten Personen wurden bei Bekanntwerden des Testergebnisses von Major Alexander Hainböck, der die Testung leitete, persönlich über das Ergebnis informiert.

Aus Sicht Ableidingers besonders wichtig: Am Ende der Test-Aktion wurde der benutzte Bereich vom Bundesheer desinfiziert und penibel gesäubert. Am Montag wurde die Putz-Prozedur dann noch einmal wiederholt. Bis zum Start der Schüler der Unterstufe und der Maturanten am Mittwoch habe man daher doppelt dafür gesorgt, dass absolute Sicherheit gewährleistet sei und damit „absolut keine Gefahr für unsere Jugendlichen besteht“.