Öffnung gut und schlecht? Schulen zwischen den Stühlen

Österreich markiert die zweite Woche mit den neuen Schulregelungen während des Lockdowns. Die Entscheidung, Schulen geöffnet zu lassen ist heiß diskutiert. Noch viel heißer ist die Entscheidung, Eltern und Schülern die Wahl zu lassen, ob die Schule überhaupt im Präsenzunterricht besucht werden muss. Die NÖN hat sich an den Horner Schulen umgehört, wie hoch die Beteiligung am Präsenzunterricht ist und mit welchem Gefühl der Schulalltag trotz Lockdown über die Bühne geht.

„Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie der Unterricht aktuell läuft“, betont Gymnasiums-Direktor Michael Ableidinger. Etwa neun Prozent der Schüler würden aktuell nicht in die Schule kommen. Dazu zählen aber auch Schüler in Quarantäne und sonstige Krankheitsfälle.

Ableidinger befürwortet den Präsenzunterricht, gerade im Fall der 12- bis 15-Jährigen sei der Unterricht in der Schule enorm wichtig für die persönliche Entwicklung. „Ich hoffe deshalb, dass wir diesen Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten können.“

Sicherheit wird mit rigorosem Testen geschaffen

Zwei PCR-Tests und einen Antigen-Test gibt es jede Woche. Die Möglichkeit für einen PCR-Test steht seit Neuestem auch jedem Lehrer offen. Sollte bei Eltern trotzdem ein ungutes Gefühl herrschen, unterstützt Ableidinger aber auch die Entscheidung, das Kind oder den Jugendlichen daheim zu lassen.

„Die Organisation wird dadurch halt schwieriger. Wir wollen aber auch nur das Beste für die Schüler“, schildert er. Die Wünsche für die nahe Zukunft richten sich in Richtung einer Impffreigabe für die Zehn- bis Zwölfjährigen. Die Impfrate an der Schule sei gut, „könnte aber noch besser sein“.

Viele Schüler sehen die Entscheidung zwiegespalten, wie Schulsprecherin Mia Gabler offenbart: „Zum einen sind wir natürlich froh, weiterhin in die Schule gehen zu können. Der Gedanke, ob das mit dem hohen Infektionsrisiko wirklich so gescheit ist, schwingt aber auch mit.“ Der Unterricht rundherum funktioniere trotzdem gut. „Die Situation ist für uns Schüler nur etwas verwirrend.“

In der Volksschule Horn ist die Unterrichtsbeteiligung unterdessen ebenfalls hoch. „Etwa 90 Prozent der Kinder sind anwesend“, berichtet Direktorin Andrea Dittrich. Auch sie unterstreicht die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts und lobt die Disziplin von Schülern als auch Lehrern beim Testen und der Einhaltung der Maßnahmen. Kritisch sieht sie dagegen, dass Eltern die Wahl bekommen, ob sie ihr Kind in die Schule schicken.

Zuhause bleibende Schüler werden wie bei einem Krankheitsfall per Lernpaket versorgt. „Das ist natürlich aufwendig für die Lehrer, aber wäre im Fall eines kranken Schülers nicht anders“, schildert Dittrich. In dem Sinn funktioniere das System aktuell sehr gut.

Von einer „erfolgreichen Umsetzung“ spricht auch der Direktor der HAK und HLW, Peter Hofbauer. „Die Durchimpfungsrate ist erfreulich hoch, weshalb Schüler eher K2 werden und weiterhin in die Schule kommen dürfen.“ Bei dem Disput um die Öffnung der Schulen kann er beide Seiten verstehen: „Manches spricht dafür, die Schüler in die Schule zu holen. Gerade Jugendliche leiden psychisch enorm unter fehlendem Kontakt zu Gleichaltrigen.“

Auch das Angebot an PCR-Tests würde dafür sprechen. Während anderswo das Testen immer schwieriger wird, wird den Schülern hier eine zuverlässige Möglichkeit geboten. „Ein Infektionsrisiko ist mit der Schulöffnung natürlich auch verbunden. Ich maße mir nicht an, zu entscheiden, was besser ist“, betont Hofbauer.

„Die Richtlinien sind nicht klar“

„Es sind keine idealen Voraussetzungen für den Unterricht, weil die Richtlinien nicht klar sind“, sagt der Direktor der Polytechnischen Schule Horn, Thomas Lederer. Ihm wäre es lieber, alle Schüler geschlossen an einem Ort zu haben, egal ob Schule oder „Distance Learning“. „Hybridlösungen sind immer schwierig“, sagt Lederer.

Für die Schüler zu Hause findet der Unterricht sozusagen „zwischen den Stühlen“ statt. „Wir nehmen das Unterrichtsmaterial und stellen es den Schülern zu Verfügung. Vielleicht kann man noch hier und da auf Fragen eingehen. Eine ähnliche Betreuung, wie im Distance Learning wäre aber unmöglich umzusetzen.“

Froh ist er, dass weiterhin Präsenzunterricht herrscht. „Im weitesten Sinne können wir den Unterricht normal durchführen. Das ist gerade beim praktischen Unterricht in den Werkstätten wichtig. Beim erneuten Distance Learning wäre das wieder komplett unter den Tisch gefallen.“