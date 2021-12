Öffnung nach Lockdown: „Tut der Gastro weh“

„Wir sperren am ersten Tag auf, sobald es geht – unbedingt.“ Das Landgasthaus Mann in Rosenburg nutzt die Öffnung nach dem Lockdown, die für die Gastronomie am 17. Dezember geplant ist.

„Wir haben unseren Urlaub verschoben und jetzt bis zum 9. Jänner offen“, führt die Wirtin aus. „Erstens ist a bissl a Bewegung im Haus, das Personal ist beschäftigt und wir auch, sonst wirst du komplett depressiv“, freut sie sich schon. Was Mann allerdings nicht versteht, ist, „dass sie die Gastro so beschneiden und die Geschäfte früher öffnen“. Denn: „Gleiches Recht für alle. Entweder ist alles zu oder gar nichts.“ Cluster seien kaum in dieser Branche aufgetreten: „Wir kontrollieren immer und die Leute halten sich zu 99 Prozent daran.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Franz Buchinger hätte es überhaupt für besser gefunden, wenn der Lockdown zwei Wochen früher angesetzt worden wäre. „Der Advent ist einer der stärksten Zeiten, die wir haben. Das tut der Gastronomie schon weh. Und dann kommt für uns die Saure Gurken-Zeit.“

Kurz nach der Pressekonferenz sind schon erste Anrufe eingegangen, ob kleine Weihnachtsfeiern abgehalten werden können. Das Gasthaus hat am ersten Öffnungswochenende drei Tage lang mit reduzierter Karte offen. „Die Mitarbeiter sind froh, dass sie arbeiten dürfen“, erklärt Buchinger.

Das Weihnachtsgeschäft könne nicht wettgemacht werden: „Uns fehlen im November und Anfang Dezember die Christkindlmärkte“, erklärt Mann. Das Landgasthaus wäre in dieser Zeit gefüllt gewesen, Aussteller und Besucher hätten Zimmer reserviert. „Das kannst du nie wieder aufholen.“ Auch nicht mit dem Abholservice, der vom Rosenburger Familienbetrieb weiterhin angeboten wird.

Sie ist grundsätzlich mit der staatlichen Unterstützung, die bisher geflossen ist, zufrieden. Nur: „Das Problem ist, dass das alles dauert und du trotzdem deine Zahlungen hast“, führt Mann aus. Das Haus müsse beispielsweise trotzdem geheizt werden. „Du musst alles mit dem kleinen Polster vorfinanzieren: das Weihnachts- und Urlaubsgeld, die Krankenkasse“, zählt sie weiter auf. Die Förderung an sich habe aber geholfen, wenn sie dann geflossen ist: „Es ist nicht die Welt, aber es war nicht schlecht.“

„Förderungen waren wirklich genial“

„Über die staatlichen Förderungen darf sich wirklich keiner beschweren, die waren wirklich genial“, betont Cornelia Knell-Schleicher. Sie betreibt das Landgasthaus „Zum Knell“ und ist Wirtesprecherin. Was sie aber beobachtet: „Die Motivation fehlt bei meisten nach den vielen Lockdowns. Viele Kollegen machen über Weihnachten gar nicht auf.“ Sie befürchtet außerdem, dass im Jänner die nächste Schließung droht, „wenn die Infektionszahlen in die Höhe schnellen“. Das bedeutet: „Die Planbarkeit ist total im Keller. Wenn ich mein Leben nicht planen kann, dann bin ich nicht motiviert.“

Vorfreude empfindet allerdings Doris Mann: „Wir haben ein Pärchen, das jedes Mal am ersten Tag der Öffnung da war.“ Die Wirtin freut sich schon darauf, die Bestellung des Mannes zu hören: ein Bier, ein Cordon bleu und eine Wirtshaus-Frittattensuppe.“