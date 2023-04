Pfarren stellen sich für Zukunft neu auf

Eine größere Umstrukturierung gibt es bei den Pfarren im Bereich des nordöstlichen Waldviertels. Die Änderungen sind wie Prälat Conrad Müller vom Stift Geras erklärte struktureller und personeller Natur. Es wurden neue Pfarrverbände errichtet bzw. die Leitung von Pfarren verändert.

Die Bildung der Pfarrverbände – sie werden übrigens mit 1. September gegründet – wurde durch Bischof Alois Schwarz in einem Brief an die betreffenden Pfarren mitgeteilt. Darin begründet Schwarz die Maßnahmen damit, dass „wir in einer Zeit starker Veränderungen“ leben. Das betreffe auch den kirchlichen Bereich. Es sei selbstverständlich, in Zeiten des Wachstums neue Strukturen aufzubauen. Jetzt müsse man die Strukturen vor dem Hintergrund des Mangels an Pfarrern, Priestern, Mitarbeitern, aber auch immer weniger werdenden Christen und Christinnen, anpassen.

Und in einer solchen Situation müsse man Kräfte bündeln, Synergien nutzen und über den Tellerrand der eigenen Pfarre schauen, fügt der Bischof an. Dabei dürfe man das zentrale Ziel – den Glauben – nicht aus den Augen verlieren. Man habe zuletzt viele Gespräche mit dem Stift Geras, dessen Prälat Müller und den Dekanaten Horn und Waidhofen geführt, um für das nordöstliche Waldviertel eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Laut Müller soll mit dem neuen Konzept auch mit dem zahlenmäßig kleiner gewordenen Konvent des Stiftes mittel- und vielleicht sogar langfristig solide Seelsorge in neuen Pfarrverbänden gewährleistet werden.

Müller: „Wir bitten die Gläubigen um Verständnis“

Seitens des Stiftes Geras wird man die Leitung jener Pfarrverbände übernehmen, in denen inkorporierte Pfarren des Stiftes liegen. Pfarren im Osten des Dekanats Geras, die zuletzt vom Stift Geras betreut wurden, gehen hingegen wieder in die „personelle Verantwortung“ des Bischofs zurück, so Müller. Und weiter: „Diese Entscheidung ist uns Ordensleuten nicht leicht gefallen, zumal wir über Jahre und zum Teil Jahrzehnte in unserem Dekanat mit diözesanen Pfarren und ihren Gläubigen seelsorglich und menschlich verbunden sind.“ Nach vielen Gesprächen in der Gemeinschaft habe man diese Entscheidung mit Blick auf die personellen Möglichkeiten und die geschichtliche Verantwortung getroffen: „Alle Gläubigen, denen dieser Wechsel schwerfällt, bitten wir um Verständnis für unsere Situation und Entscheidung.“

Die neuen Pfarrverbände

Geras, Harth, Langau: Leitung: Simon Petrus (zurzeit noch Pfarrer von Oberhöflein, Sallapulka, Walkenstein)

Drosendorf, Japons, Zissersdorf: Leitung: Dominicus Hofer (zurzeit noch Pfarrer von Weitersfeld, Pleissing)

Eibenstein, Großau, Niklasberg, Weikertschlag: Leitung: Pius Ulrich (bereits Pfarrer von Großau, Niklasberg, Weikertschlag)

Aigen, Ludweis, Blumau: Leitung: Prälat Conrad Müller (zurzeit noch Pfarrer von Geras, Eibenstein)

Kirchberg, Göpfritz, Scheideldorf: Leitung: Andreas Brandtner (zurzeit noch Pfarrer von Langau, bereits jetzt Pfarrer von Göpfritz und Kirchberg). Er wird im Pfarrverband von Diakon Franz Hadl unterstützt.

Messern, Nondorf, Trabenreith, Pernegg (wird erst zu einem späteren Zeitpunkt errichtet, allerdings übernimmt Sebastian Kreit jetzt schon zu seinen Pfarren Pernegg und Nondorf zusätzlich die Verantwortung für die Pfarre Messern; Johannes Mikes bleibt Pfarrer von Trabenreith.

