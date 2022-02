Pfarrgemeinderatswahlen: Wo liegt die Motivation?

Eine wichtige Position in der Katholischen Kirchen nehmen die Pfarrgemeinderäte ein, die am 20. März neu gewählt werden. Sie stehen oft als Bindeglied zwischen Pfarrer und Bevölkerung und nehmen viele wichtige Aufgaben in der Pfarrgemeinde wahr. Die NÖN hat sich bei einigen von ihnen umgehört, was sie zur Arbeit in den Pfarrgemeinden motiviert.

Dominicus Hofer, designierter Dechant der Pfarre Geras. Foto: MK

„Kirche sind wir alle, nicht nur die Priester“, davon ist der designierte Dechant des Dekanats Geras, Dominicus Hofer, überzeugt. Er betreut die Pfarren Pleissing und Weitersfeld und hofft, dass die freiwilligen Mitarbeiter der Pfarre auch in Zukunft erhalten bleiben. „Im ländlichen Bereich ist es noch leichter, Menschen zu finden, die die Initiative ergreifen und Ideen ins Pfarrleben einbringen“, sagt er. Es sei auch eine Frage der Vorbildwirkung. Ihm stünden etwa auch Helfer zur Seite, die eine Ausbildung als Leiter für Wortgottesfeiern absolviert haben, ist Hofer zuversichtlich, dass sich in seinen Pfarren auch bei der kommenden Pfarrgemeinderatswahl wieder Personen finden, die aktiv an der Gestaltung des pfarrlichen Lebens mitwirken möchten und für die Kirche und Glauben ein Teil ihres Lebens ist.

Reinhard Stark, Pfarrgemeinderats-Obmann-Stellvertreter in Mödring. Foto: privat

Reinhard Stark tritt in der Pfarre Mödring zum zweiten Mal zur Wahl an. Für den Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter ist es besonders wichtig, auch junge Leute für die Mitarbeit in Pfarrangelegenheiten zu begeistern.

„Pfarrgemeinderat ist keine One-Man-Show“

Als Pfarrgemeinderat sieht er es als seine Aufgabe, mit den Bewohnern zu kommunizieren. „Pfarrgemeinderat ist keine One-Man-Show. Man muss bereit sein, viel Energie in die Arbeit zu investieren, wenn etwa ein Pfarrfest organisiert wird. Hierbei ist es auch wichtig, freiwillige Helfer zu motivieren“, erklärt Stark, der in seiner Gemeinde eine große Akzeptanz aus der Bevölkerung ortet und sich als Bindeglied zwischen Pfarrer und Bevölkerung sieht. Besonders stolz ist er auf die bereits zweimalige Auszeichnung der Pfarre Mödring mit einem diözesanen Umweltpreis (die NÖN berichtete).

Beinahe als „Urgestein“ der Pfarre könnte man Johann Kronfuß aus Walkenstein bezeichnen. Der 61-Jährige ist „seit sicher 25 Jahren“ Mitglied des Pfarrgemeinderates und seit rund zehn Jahren als Stellvertreter des Mesners tätig. „In der Kirche hat sich in der Zeit meiner Mitarbeit sehr viel verändert. Neben der Mitgestaltung bei den Messfeiern ist auch die Abhaltung von Oster- und Weihnachtsmärkten dazu gekommen, die es früher nicht in diesem Ausmaß gab“, erklärt Kronfuß. Wichtig ist ihm, das Miteinander von Jung und Alt zu fördern. Eine Mischung aus jungen, ideenreichen Menschen und erfahrenen, älteren Mitbewohnern sei die richtige Mischung, um in der Pfarre gewinnbringend zu arbeiten.

Josef Schachinger, Pfarrer in Eggenburg. Foto: Foto privat

„Zu einem Pfarrgemeinderat haben die Leute oft mehr Vertrauen, als zu einem Priester“, ortet Pfarrer Josef Schachinger aus Eggenburg eine wichtige Funktion für die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, da es in manchen Belangen schon eine gewisse Hemmschwelle gibt und es für ihn als Pfarrer wichtig ist, über die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Pfarrmitglieder gut informiert zu sein. Er betreut den Pfarrverband Burgschleinitz, Eggenburg, Kattau und Roggendorf.

Weiters ist es für Schachinger wichtig, jede Generation im Pfarrgemeinderat vertreten zu wissen. Daher verfügt Eggenburg auch über ein Jugendvertretungsteam und über ein Ministrantenvertretungsteam. „Im Pfarrgemeinderat tätig zu sein ist auch eine Bereicherung für den Glauben. Man kann etwas in Bewegung setzen und aktiv am Pfarrleben, an Veranstaltungen oder an der Gestaltung des Gottesdienstes mitwirken“, erklärt Schachinger.

Clemens Hainzl, Pfarrer in Neukirchen und Strögen. Foto: privat

Die Überalterung sieht Pfarrer Clemens Hainzl (er ist im Pfarrverband Horner Becken für die Pfarren Neukirchen und Strögen zuständig) als eine große Herausforderung für die Zukunft. Den Pfarrgemeinderat sieht er in wirtschaftlichen, baulichen und organisatorischen Angelegenheiten als wichtige Stütze. „Auch Kinder und Jugendliche aktiv ins Pfarrleben einzubinden ist unerlässlich“, erklärt er. „Gerade in kleinen Pfarren ist es oft schwierig, Kandidaten zu finden. Viele helfen zwar gerne mit, wollen aber keine Verpflichtung durch ein Amt übernehmen“, sagt Hainzl.

