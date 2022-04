Photovoltaik-Liga NÖ: Toller Lohn für Meiseldorfer Innovationsgeist

Werbung

Einen tollen Lohn für harte Pionierarbeit im Bereich der Photovoltaik gab es für die Gemeinde Meiseldorf. Sie wurde beim erstmals vergebenen Innovationspreis der „Photovoltaik-Liga“ der NÖ Energieagentur (eNu) mit dem Waldviertel-Sieg ausgezeichnet.

Auf Initiative der Gemeinde Meiseldorf wurde eine naturverträgliche PV-Freiflächenanlage (PV Sonneninsel) unter dem Motto „PV-Freifläche und Naturschutz sind kein Widerspruch“ am ehemaligen Steinbruchareal umgesetzt (die NÖN berichtete mehrfach). Dank der Anlage hat die Gemeinde die Klimaziele 2030 bereits erreicht und ist mit 2.430 Watt pro Einwohner jene Gemeinde in Niederösterreich mit der höchsten PV-Leistung pro Einwohner.

Für Bürgermeister Niko Reisel ist die Anerkennung jetzt der Lohn für die Mühen. „Pionierarbeit ist immer mit Hindernissen und Hürden gepflastert, man muss auch Rückschläge hinnehmen. Die haben wir aber allesamt gemeistert – und können jetzt als Beispiel für andere Gemeinden dienen“, hofft er auf viele Nachahmer. Denn seine Devise hinsichtlich nachhaltiger und erneuerbarer Energie lautet: „Wir haben den besten Zeitpunkt für unser Projekt gewählt. Aber der zweitbeste Zeitpunkt ist heute – den sollten viele andere Gemeinden jetzt nutzen.“

Gemeinde Brunn holt sich den Bezirkssieg

Seine Gemeinde habe mit dem – nicht ganz unumstrittenen Projekt – gezeigt, wie der Innovationsweg hinsichtlich Photovoltaik aussehen könne. Ihm sei klar, dass man nicht jeden im Waldviertel auf diesen Zug mitnehmen könne, aber: „Jedes einzelne weitere Projekt hilft.“

Ebenfalls positiv im Bezirk herausragend: Die Gemeinde Brunn. Sie schaffte 2021 im Bezirk Horn den größten Zuwachs an PV-Stromerzeugung – nämlich 290 Watt pro Einwohner – und wurde zum Bezirksmeister gekürt. Was in der Gemeinde Brunn laut Bürgermeisterin Elisabeth Allram besonders positiv ist: Neben der Gemeinde – sie hat PV-Anlagen am Brunnen in Dappach, am Kindergarten in Brunn und seit dem Vorjahr auch am Gemeindeamt – sind es vor allem viele Private, die zuletzt stark in Richtung PV-Anlagen gegangen sind: „Wir als Gemeinde haben da gar nicht so viel Werbung gemacht. Es ist schön zu sehen, dass die Bürger von sich aus auf Umweltschutz und erneuerbare Energien setzen.“

„Vor zehn Jahren haben wir mit der PV-Liga begonnen, um motivierte Sonnengemeinden vor den Vorhang zu holen. Mittlerweile ist die Stromerzeugung aus der Photovoltaik kaum mehr wegzudenken“, lobt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Gemeinden. Ziel des Landes ist, bis 2030 die Stromerzeugung aus Photovoltaik zu verzehnfachen.

In Niederösterreich gibt es aktuell knapp 50.000 Photovoltaik-Anlagen, damit werden knapp 190.000 Haushalte mit Ökostrom versorgt.

