Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Amtshäuser .

In gleich drei Gemeindeämtern waren Einbrecher am Werk und richteten großen Schaden an. Zuletzt war Straning am Donnerstag betroffen: Alles, was der Täter fand (oder mehrere Täter), waren drei wertlose Medaillen. Der Sachschaden ist umso größer. Die Polizei appelliert, auf der Hut zu sein.