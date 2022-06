Präsentation: Pflege ist das Zukunftsthema

„Es gibt zu wenig Personal und zu wenig Betten, auch das Image des Pflegeberufs ist verbesserungswürdig“, zählt SPÖ-Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger die Eckpunkte auf, denen seine Partei mit dem „PflegePROgramm“ entgegenwirken will, wobei das „PRO“ die Einstellung der SPÖ zur Pflege hervorheben soll.

Zwei Ansatzpunkte ortet Wiesinger: das Personal und die pflegenden Angehörigen und das System. Die Ausbildung in einer Fachhochschule und die zu Pflege- und Pflegefachassistenten sei zwar grundsätzlich richtig, aber es genüge nicht, die Schulen mit Leuten, die das AMS schickt zu bestücken. „Für diesen Beruf braucht es Einfühlungsvermögen, da kann man nicht jeden so einfach hinschicken.“ Außerdem sei der von Bund und Land gewährte Bonus für die Pflegekräfte zu gering und auf zwei Jahre begrenzt. „Und pflegende Angehörige hängen krankenversicherungs- und pensionstechnisch in der Luft.“

17 Bausteine für ein Pflegekonzept der Zukunft

Der Zugang der SPÖ sei, dass alle, die in Ausbildung sind, Gehalt bekommen sollen. Daher habe man dieses Programm mit 17 Bausteinen für ein Pflegesystem der Zukunft erarbeitet vom „Gezielt helfen“ über „Berufsbild stärken“ und „Fair bezahlen“ bis zu „Angebote neu denken“.

Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die im Landespflegeheim Eggenburg tätig ist, will vor allem eines: „Man soll das Positive an unserem Beruf herausstreichen, um den zu Pflegenden aller Altersstufen helfen zu können.“ Drei Dinge liegen ihr besonders am Herzen: das Image der Pflegeberufe zu verbessern („Wie soll sich ein junger Mensch dafür entscheiden, wenn er ständig Negatives hört?“), die Ausbildung und hier vor allem die praktische Arbeit („An die viersemestrige Fachhochschule sollte noch ein fünftes Semester Praxis angehängt werden.“) und erleichterte Arbeitsbedingungen („Nur so können wir den Qualitätsstandard nicht nur halten, sondern noch verbessern.“).

Thaler und Wiesinger plädieren für mehr Pflegepersonal und Erhöhung der Löhne, für die Anstellung pflegender Angehöriger und Verbesserung der Pflegegeldeinstufung. Beide betonen weiters, dass nicht nur die Pflege selbst sehr wichtig ist, sondern auch die Gesundheitsvorsorge: „Wir alle möchten ja schließlich gesund in Pension gehen!“

