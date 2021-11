Protest des Pflegepersonals regt sich: "5 vor 12"

Um auf den problematischen Zustand des Gesundheits- und Sozialsystems wegen der Coronapandemie und die damit verbundenen Schwierigkeiten für Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegewesen hinzuweisen, lädt die „Offensive Gesundheit“ (Arbeiterkammer, Ärztekammer und die Gewerkschaften) und ihre Mitglieder am 10. November zur Aktion „5 nach 12 – Geh Raus und zeig Gesicht“.

Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sind aufgefordert, sich mit möglichst vielen Kollegen ihrer Einrichtungen an einem festgelegten Platz zu treffen und eine Botschaft an Gesundheitsminister und Regierung zu verlesen. „Diese Maßnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt jenes Mittel des Protestes, das die täglichen Aufgaben in unseren Betrieben am wenigsten beeinträchtigt“, sagt Reinhard Waldhör von der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. Auch das Landesklinikum Horn wird sich an der Aktion beteiligen.