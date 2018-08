Radfahrer aufgepasst! Die Horner Polizei wird in der nächsten Zeit verstärkt darauf aufpassen, dass sich auch Radfahrer an die Straßenverkehrsordnung halten. Denn: „Wir müssen leider immer wieder beobachten, dass sich viele Radfahrer nicht an die Bestimmungen halten“, so Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich.

Als häufige Delikte nannte er das Fahren auf Gehsteigen, das Fahren gegen die Einbahn oder das Einfahren in Kreuzungen bei Orange oder gar Rot.

Brinnich appelliert daher an die Radfahrer, sich dringend an geltende Regeln zu halten: „Wir können das nicht tolerieren, sonst kann es leicht zu Chaos kommen.“ Besonders in der Stadt Horn, in Eggenburg und Gars sei das falsche Verhalten häufig zu beobachten.