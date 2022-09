Raumordnungsprogramm: Wo Sonne ernten möglich ist und wo nicht

Um den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen voranzutreiben, wurde vom Land NÖ eine weitere Möglichkeit geschaffen: In einem sektoralen Raumordnungsprogramm über PV-Anlagen im Grünland wurden Gebiete definiert, in denen Sonnenkraftwerke auf bis zu fünf Hektar entstehen können – mit entsprechendem Umweltkonzept noch größer. Für den Bezirk Horn wurden dabei sechs Gebiete festgelegt.

Zwei davon liegen in der Gemeinde Irnfritz-Messern. Eine Fläche betrifft ein Areal bei Reichharts in Fahrtrichtung Irnfritz-Bahnhof zwischen der Bahntrasse und der Waidhofnerstraße, das zweite Areal liegt zwischen der Firma Stark und Wappoltenreith. Auch in der Gemeinde Meiseldorf gibt es zwei Gebiete. Eines liegt zwischen Maigen und Sigmundsherberg südlich des Maigner Baches, das zweite südlich von Kattau entlang der L1197. Die weiteren Gebiete liegen in der Gemeinde Horn südlich der B45 in Richtung Breiteneich und in Japons in der Nähe von Wenjapons im Bereich der EVN-Windkraftanlage in Richtung Ludweis-Aigen.

Zu wenig für die Grünen. Denn, so Bezirkssprecher Walter Kogler-Strommer: „Das Sektorale Raumordnungsprogramm ermöglicht nur einen Bruchteil der PV-Anlagen im Bezirk Horn, die nötig sind, um die Energiewende zu schaffen.“

Gerade in Zeiten von Energiekrise könne man nicht an Energiezielen aus vergangenen Tagen festhalten. Man dürfe nicht nur in Sonntagsreden von der Energiewende reden, sondern handeln. Und dazu gehöre auch, notfalls in bereits vorhandenen Baubestand einzugreifen. „Wenn ein Flachdach – etwa im Gewerbegebiet – für eine Photovoltaikanlage taugt, ist innerhalb einer Frist nachzurüsten. Die ÖVP in Niederösterreich steht für den Schatten. Sie hat noch immer nicht begriffen, dass wir die enorme Energie der Sonne endlich nutzen müssen, damit es in den Häusern und Wohnungen nicht dunkel und kalt wird“, so Kogler-Strommer.

Reisel: „Nicht sudern, gemeinsam einsetzen“

Die Kritik weist Niko Reisel (ÖVP), Sprecher der Bürgermeister im Bezirk vehement zurück. Es sei klar, dass immer mehr gehe. Aber: „Das ist ein erster Schritt, bei dem in NÖ 122 Zonierungsflächen ausgewiesen sind. Wenn wir es – fraktionsübergreifend – schaffen, einen Großteil davon bis 2023 mit Anlagen zu bestücken, dann können wir über weitere Zonierungen sprechen.“

Ihm sei bewusst, dass er mit erhofften 100 solcher Anlagen bis zu diesem Zeitpunkt „die Latte enorm hoch“ lege. Das müsse aber das gemeinsame Ziel sein. Man habe aber bei der Windkraft gesehen, dass bei Projekten dieser Art immer mit Widerstand – und damit Verzögerungen – gerechnet werden müsse. „Bei der Windkraft ist die Zonierung vor mehr als zehn Jahren passiert. Die Prozentzahl der realisierten Standorte liegt gerade einmal im einstelligen Bereich“, zeigt er auf. Auch seine Gemeinde habe bei der Errichtung der PV-Anlage im alten Steinbruch (die NÖN berichtete) erlebt, mit wie viel Mühe ein solches Projekt verbunden sei: „Da haben wir dreieinhalb Jahre gekämpft.“

Gespräche mit Projekt- Entwicklern laufen

Es sei daher jetzt nicht die Zeit, zu „sudern“, sondern gemeinsamen Einsatz zu zeigen, Energieunabhängigkeit zu erreichen und „die Potenziale dazu in unserer Region zu nutzen. Wir brauchen jede einzelne Kilowattstunde mehr denn je“. Es gelte, auch in anderen Bereichen Projekte, die schon lange in der Schublade liegen und nur wegen fehlender Genehmigungen warten müssen, umzusetzen. Dass es auch zahlreiche potenzielle PV-Flächen auf ungenützten Dachflächen gibt, liege auf der Hand. Aber auch die Möglichkeit der gemischten Nutzung von Fläche – etwa als Acker UND PV-Standort – müsse mehr in den Fokus rücken: „Man kann gleichzeitig Getreide und Strom ernten.“

In seiner Gemeinde seien übrigens einige der Grundstücksbesitzer davon überrascht worden, dass ihre Flächen als potenzielle Standorte ausgewiesen wurden. Jetzt läuft bis 21. September die Begutachtung, die Gemeinde werde laut Reisel vermutlich eine positive Stellungnahme abgegeben. Die Grundstückseigentümer hätten sich schon zusammengetan, Sprecher namhaft gemacht, die mit Projektentwicklern die weiteren Schritte ausarbeiten wollen. Die Gemeinde wolle ihre Erfahrungen einbringen. Wichtig aus Sicht Reisels: „Die gesamte Region soll von den Projekten profitieren.“ Möglich sind dabei auch Bürgerbeteiligungsprojekte, aber auch die Beteiligung von Energiegemeinschaften.

