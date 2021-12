Recycling: Die „Inseln der Trennung“

Mit „Inseln der Trennung“ will der Gemeindeverband Horn (GVH) einen weiteren Schritt in Richtung noch mehr Umweltschutz durch richtige Mülltrennung gehen. Unter dem Motto „Trenn dich – nicht von deinem Liebsten oder deiner Liebsten – aber unbedingt RICHTIG von deinem Abfall!“ werden im öffentlichen Raum Micro-Sammelinseln aufgestellt.

Den Hintergrund des Pilotprojektes begründet das EU-Kreislaufwirtschaftspaket, das mit seinen ambitionierten Recyclingzielen vorsieht, die Sammel- und Recyclingquoten im Verpackungsbereich zu steigern, erklärt GVH-Obmann Georg Schmied. Bis zum Jahr 2029 müssen zum Beispiel 90 Prozent aller in Verkehr gebrachten Einweg-PET-Flaschen gesammelt und recycelt werden.

Da viele Menschen, wenn sie unterwegs sind, anfallenden Abfall meistens im nächstgelegenen Restmüllkübel entsorgen, gehen wertvolle Rohstoffe verloren. „Die PET-Flasche, die Aludose, das leere Bäckersackerl oder die leere Papierschachtel von den aufgegessenen Keksen können, in den richtigen Abfallbehälter geworfen, einem Recycling zugeführt werden. Aus diesen Sekundärrohstoffen entstehen wiederum neue Produkte“, so Schmied.

Im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft wurden als Pilotprojekt gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden 19 Micro-Sammelinseln im Verbandsgebiet aufgestellt. Jede Insel besteht aus je einem Behälter für Kunststoffverpackungen (gelber Deckel), Metallverpackungen (blauer Deckel), Altpapier (roter Deckel) und Restmüll (schwarz). Die Behälter werden regelmäßig seitens der Gemeinde entleert und jede Fraktion dem Recycling bzw. der Restmüll der thermischen Verwertung zugeführt.

Die Micro-Sammelinseln sind an verschiedenen öffentlichen Plätzen zu finden, unter anderem auf dem Spielplatz in Altenburg, in der Freizeitanlage Wörth in Gars, am Irnfritzer Teich, am Marktplatz in Japons, am Hauptplatz in Langau, im Kloster und Park Pernegg oder auch am Generationenspielplatz in Sigmundsherberg. Weitere Standorte folgen noch.