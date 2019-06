Gemischt fällt die „Müll-Bilanz“ des Jahres 2018 im Bezirk Horn aus: Zwar stieg die Gesamtabfallmenge geringfügig von 15.327,8 Tonnen auf 15.775,3 Tonnen an, die Wiederverwendungsquote konnte aber erneut gesteigert werden, auch das Bewusstsein bei der Bevölkerung für ordentliches Mülltrennen sei weiter im Steigen begriffen, erklärte Georg Schmied, Geschäftsführer des Gemeindeverbands Horn für Abfallwirtschaft und Abgaben.

Ein Teil des Anstiegs lässt sich auf die größer gewordene Restmüll-Menge zurückführen. 4.098,7 Tonnen sammelten sich im Vorjahr im Bezirk an, um 91,4 Tonnen mehr als 2017. Deutlich zurückgegangen ist hingegen die Menge an Sperrmüll von 626,6 auf 599,4 Tonnen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass heuer mehr Altholz aus dem Sperrmüll (774,7 Tonnen nach 665,1 im Vorjahr) herausgeholt werden konnte.

Nach einem starken Minus 2017 normalisierte sich hingegen der Wert des Biomülls 2018 wieder bei 4.231,5 Tonnen. „2017 war es besonders trocken, das wirkt sich bei der Menge beim Bio-Müll aus“, erklärt Schmied diese Schwankung. Beim Strauchschnitt wurden im Vorjahr aber mit 911,3 Tonnen gleich um mehr als 100 weniger als 2017 verzeichnet. Während beim Altpapier ein Rückgang um 45 Tonnen auf 2.165,1 Tonnen verzeichnet wurde, gab es bei Kartonagen einen Anstieg um fast 40 Tonnen auf 293,1 Tonnen.

Schmied: „Bitte keine Sackerl in den Bio-Müll“

Ebenfalls eine wesentlich größere Menge wurde beim Altglas verzeichnet. 2018 sammelten sich 764,3 Tonnen an, 2017 „nur“ 685,2 Tonnen. Den Rückgang um 19 auf 223 Tonnen bei Elektroaltgeräten führt Schmied darauf zurück, „das mittlerweile auch erste Flachbildschirm-TV-Geräte im Müll landen – und die haben natürlich weniger Gewicht als alte Röhrenfernseher“.

Martin Kalchhauser Georg Schmied, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Horn (AVH).

Auf den ersten Blick vielleicht kurios mutet der Wunsch Schmieds nach einer größeren Menge in einer Kategorie an: beim Nöli. „Da könnte es durchaus mehr sein, weil das Öl sonst im Kanal entsorgt wird – und das bei den Gemeinden für erhöhte Kosten in den Kläranlagen sorgt“, sagte Schmied.

Erfreut zeigte sich Schmied über das Überspringen der 70-Prozent-Marke der Wiederverwertungsquote. Damit können 11.060,9 Tonnen der Wiederverwertung zugeführt werden. Die hohe Trennquote im Bezirk ist auf die konsequente Arbeit des GV hinsichtlich Bewusstseinsbildung zurückzuführen. So werden immer wieder Exkursionsgruppen durch das Abfall-Logistikzentrum in Rodingersdorf geführt, allein 2018 waren 250 Volksschulkinder beim „ARA4kids-day“ in Rodingersdorf dabei.

Auch die Tatsache, dass sich knapp 8 Prozent der Bevölkerung an den Flurreinigungsaktionen im Frühjahr beteiligen: „Das ist eine Wahnsinns-Quote. Dafür muss man den Leuten herzlich danken“, sagte Schmied, der abschließend noch eine Bitte äußerte: „Bitte den Bio-Müll nicht in Plastiksackerln entsorgen“, sagte Schmied. Auch wenn es sich dabei um „Bio-Sackerl“ oder Sackerl mit der Aufschrift „biologisch abbaubar“ handle, führen die Sackerl zu Problemen beim Aussortieren des Mülls.