Reisetrends 2022: Sommer, Sonne, Meer – und Flex-Tarife

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Reiseeinschränkungen zieht es die Menschen wieder hinaus in die weite Welt. Sonne, Strand und Meer sind begehrter denn je.

Griechenland, Spanien und Zypern werden von Franziska Frischauf vom RUEFA-Reisebüro in Horn als begehrte Reiseziele genannt. Aber auch Türkei und Ägypten gehen wieder sehr gut. „Der Badeurlaub ist natürlich ein großes Thema. Die Reisefreudigen wollen aber auch Neues sehen und buchen daher gerne Gruppenreisen, bei denen auch die Besichtigungen und die Bildung beinhaltet sind“, weiß Frischauf. Bei den Städtereisen stehen Amsterdam, London, Barcelona oder Stockholm hoch im Kurs. Familien buchen im Sommer gerne Flugreisen, da ihnen das Preisniveau in Österreich zu hoch ist.

Ein Umdenken ortet die Reisebüro-Fachfrau bei den Buchungsgewohnheiten. „Früher haben die Reisenden gerne im Internet gebucht. Seit Corona schätzen sie die Sicherheit und die Informationen, die ihnen im Reisebüro geboten werden. Wir kümmern uns um alles, der persönliche Kontakt ist wieder wichtiger geworden und man hat vor allem eine Ansprechperson, wenn im Urlaubsort doch etwas nicht ganz nach Wunsch verläuft“, setzt Frischauf mit ihren Kollegen auf eine fundierte Beratung.

Kunden aller Altersgruppen nehmen die Dienste im ÖAMTC-Reisebüro in Horn in Anspruch. „Vor der Pandemie hatten wir deutlich weniger junge Kunden. Der Altersbogen reicht jetzt vom Jugendlichen bis zum Pensionisten“, stellt Sabine Holzapfel-Friedrich fest. Der Reisetrend geht eindeutig in Richtung Mittelmeerraum. Ägypten ist als Reiseziel im Frühjahr und Herbst gefragt, Tunesien ist das Schlusslicht. Doch auch Städtereisen, Österreichurlaube und Wellnessaufenthalte sind gefragt. „Die Menschen mussten einfach schon zu lange zu Hause bleiben“, ist die Reisebüroangestellte überzeugt.

Buchung im Reisebüro vermittelt Sicherheit

Ein weiterer Trend, der quer durch die Branche festzustellen ist, ist der Weg ins Reisebüro. Viele Reisefreudige erkundigen sich zwar bereits vorab im Internet und kommen mit konkreten Vorstellungen und Wünschen, gebucht wird dann jedoch über die Fachleute. „Die Beratung ist vor allem wichtig, wenn es ins Ausland geht und die Einreisebestimmungen eingehalten werden müssen. Es kommt immer wieder vor, dass Personen beim Boarding abgewiesen werden, weil ihre Reiseunterlagen unvollständig sind. Das sind jedoch meist Selbstbucher“, bestätigt Sabine Holzapfel-Friedrich und versichert, dass im Reisebüro die Richtlinien ständig im Auge behalten und aktualisiert werden. Ebenso geben die Flex-Tarife eine gewisse Sicherheit. Dabei könne man gegen einen kleinen Aufpreis bis zu 15 Tage vor Reiseantritt noch kostenlos stornieren oder umbuchen.

Das Reisebüro Frank in Waidhofen betreut Kunden aus dem gesamten Waldviertler Raum und darüber hinaus. Auch hier ist der Reiseboom bereits spürbar, wie Katja Dangl-Eggenhofer erzählt. „Ein eindeutiger Trend geht derzeit in Richtung Süden. Mehrtagesfahrten etwa an den Gardasee oder Radreisen werden sehr gerne gebucht. Aber auch Tagesfahrten stehen im Trend.“ Familien mit Kindern ziehe es häufig in den Mittelmeerraum, hier in erster Linie in Richtung Griechenland. Vor großen Kreuzfahrten hätten die Reisewilligen jedoch noch etwas Respekt. „Doch wenn die Hygienevorschriften weiter gelockert werden, dann wird sich auch das ändern. Die Reisenden wollen schließlich nicht den ganzen Tag eine Maske tragen“, weiß Dangl-Eggenhofer aus Erfahrung.

Einen weiteren Vorteil für die Kunden sieht sie darin, dass die Angestellten des Reisebüros über eine Notfallnummer beinahe rund um die Uhr erreichbar sind, wenn es einmal zu unerwarteten Komplikationen bei einer Reise kommt.

