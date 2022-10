Rückgang am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Weiter positiv bleibt die Situation am Horner Arbeitsmarkt. Laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp ist die Nachfrage nach Arbeitskräften beim AMS Horn weiter hoch, die Zahl der unselbstständig Beschäftigten bleibt ebenfalls auf hohem Niveau konstant und die Arbeitslosigkeit gehe bereits seit 19 Monate in Folge zurück.

Ende September waren 231 Personen beim AMS Horn arbeitslos vorgemerkt – das sind gleich um 90 Personen (-28,0 Prozent) weniger als im Vorjahr. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 331 Personen in Horn auf Jobsuche (-118 oder 26,3 Prozent). Mit dem Rückgang von 28 Prozent verzeichnete der Bezirk Horn in ganz Niederösterreich – obwohl er seit Monaten ohnehin zu jenen Bezirken mit der geringsten Arbeitslosenrate gehört – den größten Rückgang.

Nur noch elf Personen länger als ein Jahr arbeitslos

Besonders positiv: Aktuell sind nur mehr elf Personen im Arbeitsmarktbezirk Horn bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. Gegenüber dem Vorkrisenniveau ist das ein Rückgang um 21 Personen (-65,3 Prozent). Für Schopp geht dieser Erfolg auf die intensive Beratung- und Vermittlungsarbeit zurück. Auch wenn das für das AMS hohen Personaleinsatz bedeute, sei sie „der wichtigste Hebel im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit“. Im Laufe des Jahres 2022 haben die Berater des AMS Horn den arbeitsuchenden Kunden bereits über 6.300 Vermittlungsvorschläge gemacht. Dadurch konnten knapp 1.000 Jobsuchende im Bezirk Horn ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

Und das sei gerade angesichts der pessimistischen Wirtschaftsprognosen vor dem Hintergrund steigender Preise, Unsicherheiten bezüglich Ukraine-Krieg, Energieversorgung und Covid-Entwicklung von besonderer Bedeutung. Denn, so Schopp: „Je mehr Menschen vor einer Phase steigender Arbeitslosigkeit einen Job haben, desto geringer ist die Sockelarbeitslosigkeit nach einer wirtschaftlichen Talfahrt.“ Denn für das kommende Jahr sei zumindest mit Stagnation des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen.

Vorerst suchen die Unternehmen in Horn aber weiterhin kräftig nach Arbeitskräften. Ende September sind 387 freie Stellen im Bezirk gemeldet – also fast 160 mehr als Arbeitslose. Aber, so Schopp: 93 der Jobsuchenden im Bezirk Horn haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme bzw. sind 67 älter als 50 Jahre – dies erschwere die laufenden Vermittlungsbemühungen.

Premiere: AMS-Jobbörse bei der Firma Kiennast

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, setzt das AMS jetzt auch gemeinsam mit Betrieben auf alternative Wege. Am 13. Oktober gibt es bei der Firma Kiennast in Gars erstmals eine „AMS Jobbörse für Lagerpersonal“. Gestartet wird um 9 Uhr in der Wiener Straße.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.