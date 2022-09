Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit seit 18 Monaten

Weiter rosig schaut es auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk Horn aus: Einerseits geht die Arbeitslosigkeit bereits 18 Monate in Folge zurück, andererseits war das Stellenangebot beim AMS Horn noch nie so hoch wie aktuell.

Mit 257 arbeitslos gemeldeten Personen Ende August lag die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Ende August 2021 gleich um 30,4 Prozent (-112 Personen) niedriger, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 341 Personen in Horn auf Jobsuche (-30,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahr). Weiter steigend ist hingegen die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Bezirk, sie beträgt 12.668.

Aufgrund der guten Zahlen will sich das Horner AMS nun weiter dem Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit widmen. Denn obwohl die starke Arbeitskräftenachfrage durch die Unternehmen ungebrochen anhalte, gestaltet sich aktuell laut Schopp das „Matching“ zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage schwierig. „Mehr als ein Drittel aller Jobsuchenden in Horn haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt Schopp und verweist auf bisher in diesem Bereich erzielt Erfolge. Denn aktuell sind nur noch zehn Arbeitslose seit mehr als einem Jahr vorgemerkt. Vor einem Jahr waren es noch 32 – das ist ein Rückgang um 68,8 Prozent.

Und obwohl die Arbeitslosigkeit weiter sinkt, verstärkt das AMS seine Vermittlertätigkeit. Im Laufe dieses Jahres haben die Berater im AMS Horn den Kunden bereits über 5.000 Vermittlungsvorschläge gemacht. Das ist ein Plus von 4,3 Prozent. So konnten heuer 1.277 freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden, fast zwei Drittel davon innerhalb von drei Monaten. – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 12,8 Prozent.

Auch beim Lehrstellenangebot hat sich die Situation gegenüber den vergangenen Jahren stark geändert. Jetzt stehen die aktuell 17 Lehrstellensuchende einem Überangebot an Lehrstellen – 29 sind sofort verfügbar – gegenüber.

