Dem Wald im Bezirk Horn bleibt auch nichts erspart: Nach Borkenkäfer, Trockenheit und Eschentriebsterben sind die Forstwirte in der Region um Eggenburg nun mit dem Befall durch den „Schwammspinner“ konfrontiert.

Die Raupe des Schwammspinners ist an ihren blauen bzw. roten Warzen auf dem Rücken zu erkennen. | NOEN

Die derzeit aktiven Raupen dieses Schmetterlings sorgten bei Waldbesitzern und Waldspaziergängern schon für größeres Aufsehen, wie Bezirksforsttechniker Arnold Triebelnig berichtet. Denn die Tiere wurden mit dem noch wesentlich gefährlicheren „Eichenprozessionsspinner“ verwechselt, der vor wenigen Tagen unter anderem eine Sperre des Schlossparks in Schönbrunn notwendig gemacht hatte. Doch auch der Schwammspinner ist für den Mensch nicht ganz ungefährlich. Die Nessel- oder Brennhaare der Raupe können beim Menschen allergische Reaktionen wie Hautreizungen hervorrufen.

Der designierte Tribelnig-Nachfolger Stefan Rosner und Bezirksförster Harald Alexander appellieren daher, betroffene Waldgebiete derzeit zu meiden. Im Bezirk Horn sind die Wälder um Straning, Grafenberg, Etzmannsdorf, Eggenburg, Engelsdorf, Gauderndorf, Stoitzendorf und Roggendorf betroffen. Am intensivsten befallen sind die Wälder am Osthang des Manhartsberges. „Betroffene Gebiete sollten derzeit – sofern man sie nicht betreten muss – gemieden werden“, raten die beiden Forstexperten.

Die Wälder im Osten des Bezirks Horn sind derzeit von zahlreichen Puppen des Schwammspinners befallen. | NOEN, Thomas Weikertschläger

Erkennbar ist der Befall durch den Schwammspinner am Kahlfraß an den Bäumen. Teile der Wälder schauen daher derzeit schon aus wie im November, meint Alexander. Grundsätzlich können sich die Bäume rasch vom Befall erholen, in Kombination mit anderen Stressfaktoren wie etwa Trockenheit kann der Befall aber auch zum Absterben der Bäume führen.

Die Puppen des Schmetterlings sind schwarz-braun gefärbt und haben gelb-braune Haarbüschel. Die Entwicklung der Raupen dauert bis zu zwölf Wochen und erstreckt sich von April bis Ende Juni. Zu erkennen ist die Fraßtätigkeit in den betroffenen Wäldern durch ein leises Geräusch, das sich anhört, als würde es leicht regnen. Das Geräusch stammt von herabfallenden Kotkrümeln, die sich auf dem Boden sammeln.

Die Puppenruhe beträgt dann zwei bis drei Wochen, ehe die Schmetterlinge schlüpfen, die dann in den Sommermonaten ihre Eier in Baumrinden ablegen. Die Eier werden mit einer gelblichen Afterwolle, die schwammartig ist (daher der Name), umhüllt.

Forstschädling tritt in langjährigen Zyklen auf

Das gehäufte Auftreten dieses Forstschädlings erfolgt in zehn- bis dreißigjährigen Zyklen. Zu den Feinden des Schwammspinners gehören Vögel (besonders der Kuckuck), sowie Schlupfwespen, die ihre Eier in die Raupen legen und deren Larven die Raupen dann von innen auffressen. Der Spritzmitteleinsatz gegen den Schädling sei im Wald nicht sinnvoll: „Die Natur muss selbst auf den Befall reagieren“, meint Rosner.

Bei seinen Wirtspflanzen setzt der Schwammspinner in erster Linie auf Laubbäume, aber, so Alexander: „Er ist nicht wählerisch.“ So sind insgesamt rund 400 Wirtspflanzen nachgewiesen, auch Obstkulturen können von diesem Schmetterling befallen sein.