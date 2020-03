Seit gestern Dienstag steht fest, dass eine Person mit Hauptwohnsitz in Wien infiziert ist; heute (25. März) Vormittag ist ein weiterer Corona-Fall direkt aus dem Bezirk Horn hinzugekommen.

Klar ist: „Beide habe sich in Wien infiziert“, erklärt Bezirkshauptmann Johannes Kranner. Das habe das „Contact Tracing“ ergeben: Die Bezirkshauptmannschaft (BH) eruiert dabei den letzten Kontakt zu einem bestätigten Fall, ob dabei Schutzkleidung getragen wurde und andere wichtige Fragen.

Die erste Person, um die 50, sei mittlerweile in einem Covid-Spital untergebracht, informiert die BH. Drei Mal sei bereits getestet worden, die vierte Überprüfung offenbarte die Coronavirus-Infektion. Die Symptome seien nicht klar gewesen und hätten eine andere Krankheit (wie Darmvirus) als Ursache haben können. Die zweite Person, über 50 Jahre alt, erhielt einen sogenannten Absonderungsbescheid und befindet sich in Quarantäne.

Der BH Horn hatte zuletzt 32 Bescheide erteilt, davon 25 Absonderungsbescheide für Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-Exposition (sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben) und sieben Verkehrsbeschränkungsbescheide für jene mit Niedrig-Risiko-Exposition (sie dürfen zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen). Allerdings: „Von den 32 Bescheiden sind 24 gestern wieder abgelaufen“, erklärt Kranner.

Warum Horn solange keinen Coronavirus-Fall aufgewiesen hat, kann der Bezirkshauptmann nicht zur Gänze beantworten. Aber: „Den Eindruck habe ich schon, dass die Bevölkerung sehr diszipliniert ist.“ Die Gefahr eine Infizierung sei seines Erachtens am Land auch geringer als in dicht besiedelten Gebieten. „Das Positive in der außergewöhnlichen Situation ist: Alle tun das Beste daraus, alle arbeiten mit.“ Er hoffe nur, „dass man die Lehren daraus ziehen, wenn’s leichter wird“.