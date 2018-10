Die Zeit der Dämmerungseinbrüche steht bevor. Die Horner Polizei rät daher zu einer Reihe an Vorsichtsmaßnahmen, die es zu beachten gilt. So sollte man etwa beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung in einem Zimmer das Licht eingeschaltet lassen. Zeitschaltuhren bei längerer Abwesenheit sowie Bewegungsmelder im Außenbereich sind ebenfalls hilfreich.

Polizei bietet kostenlose und objektive Beratung

Bei längerer Abwesenheit sollten Nachbarn ersucht werden, die Post aus dem Briefkasten zu nehmen. Daher sollte man im Winter auch Schnee räumen lassen. Zudem sollten Dinge wie Leitern oder Kisten, die es dem Täter erleichtern, in ein Haus einzusteigen, nicht im Garten liegen gelassen werden. Auch gekippte Fenster gelten als leicht überwindbare Hürde für Einbrecher.

Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich | Martin Kalchhauser

„Vor der Anschaffung mechanischer oder elektronischer Sicherungseinrichtungen kann die kostenlose und objektive Beratung durch die Kriminalpolizei in Anspruch genommen werden“, rät Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich.

Wenn man bemerkt, dass ein Täter bereits im Haus ist, solle man den Eindruck erwecken, nicht alleine zu sein – etwa, indem man beispielsweise „Helmut! Hörst du das?“ ruft oder das Licht aufdreht. Einem Täter solle man sich nicht in den Weg stellen, sondern ihm die Flucht ermöglichen. Konfrontationen sollten zur eigenen Sicherheit vermieden werden.

Die Polizei soll raschest möglich unter 133 informiert werden, deren Instruktionen man dann befolgen soll. Verdächtiges Verhalten in der Nachbarschaft soll unter der österreichweiten Rufnummer 059 133 angezeigt werden. „Sie können damit einen aktiven Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in Ihrer Region leisten“, so Brinnich.