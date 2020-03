„Wir werden sehen, was das Ergebnis bringt“, sagt Josef Wiesinger, Parteivorsitzende der SPÖ. Zur Stimmungslage innerhalb der SPÖ meint er: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns im Moment eher in einer Talsohle befinden“, sagte Wiesinger. Im Vordergrund stehe nun die Diskussion – das sei nicht immer leicht. „Aber ich finde es nicht gut, wenn man nichts sagen darf. Ich bin sicher, am Ende des Tages gehen wir in eine Richtung.“

Kornell Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger.

An der Befragung teilgenommen hat die Eggenburger Stadträtin Birgit Schrottmeyer. „Aber es war im Moment vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte sie im Hinblick auf die Wien-Wahl. Ein großer Teil der Hauptthemen der Sozialdemokratie – wie Themen des Alltags oder jenen, „die uns auf der Seele brennen“ – sei in der Befragung zu finden und man könne Anregungen geben. „Ich hätte mir aber mehr Platz gewünscht für das persönliche Statement“, meinte Schrottmeyer.

Auch wenn die Grundwerte der Sozialdemokratie – wegen derer sie in die Partei eingetreten sei – für alle Generationen gleich seien, sei eine Verjüngung der Partei generell gut, denn: „Jede Generation hat ihre Werte“, so Schrottmeyer. Es sei jetzt notwendig, dass „die Leute wieder munter werden, bevor etwas verloren geht, dass man gewohnt ist.“ Für Rendi-Wagner hat Schrottmeyer nur Respekt übrig: „Hut ab! Rendi-Wagner ist eine tolle Frau, die das Herz am rechten Fleck hat. Wie sie sich verkauft, darüber kann man diskutieren.“

„Spitze soll wissen, was die Basis denkt“

Reinhard Liebwald, ehemaliger Gemeinderat in Irnfritz und Bezirkschef des Pensionistenverbandes, meinte, er finde die Befragung nicht schlecht. Auch er kritisiert aber den Zeitpunkt, „November wäre besser gewesen“, sagte er. Liebwald selbst hat an der Befragung teilgenommen und merkt an, dass alle Kernpunkte in den Fragen enthalten waren. Auf das Stimmungsbild innerhalb der SPÖ angesprochen meint er, dass es im Moment jeden Tag etwas Neues auf Facebook gebe. Solange in den eigenen Reihen Unklarheit herrsche, sei es schwer. „Natürlich ist es wichtig, über Unklarheiten zu sprechen. Aber es wäre besser, als Einheit aufzutreten. Demokratie ist wichtig. Es ist wichtig, seine Meinung zu äußern. Aber manche schalten das Hirn nicht ein und schaden sich selber.“

Johann Hofbauer, ehemaliger Stadtrat in Horn, hat ebenfalls an der Befragung teilgenommen. Die Frage, ob Rendi-Wagner Vorsitzende bleiben soll beantwortet Hofbauer: „Die gleichen Leute, die sie jetzt kritisieren, haben sie gewählt. Alles lässt sich kritisieren. Diese Befragung ist eine Möglichkeit, dass die Spitze weiß, was die Basis denkt. Aber Rendi-Wagner wurde gewählt und die viele Kritik schadet der Partei.“ Wichtig sei, „dass man mit einer Zunge spricht“.