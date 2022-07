Sicherheitsverdienstpreis: Robert Schinnerl als Held geehrt

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und die NÖ Versicherung ehren jährlich Polizeibeamte und Zivilpersonen für ihr Engagement und ihren Einsatz mit dem Sicherheitsverdienstpreis für NÖ. Dieser Preis wurde heuer zum 45. Mal an engagierte Niederösterreicher verliehen. Die Preisträger – 39 Polizisten und zehn Zivilpersonen – bewiesen mit ihrem Einsatz im letzten Jahr nicht nur Zivilcourage, sondern konnten auch Verbrechen verhindern sowie bei deren Aufklärung mithelfen und somit für mehr Sicherheit in Niederösterreich sorgen.

Mit Robert Schinnerl war auch eine Zivilperson unter den Preisträgern, die im Bezirk Horn entschlossen eingeschritten ist. Denn im November 2021 ereignete sich in Rodingersdorf ein Hundeangriff, bei dem ein Kaukasischer Hirtenhund eine Mutter attackierte, die mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn im Kinderwagen spazieren ging. Der Hund war der Mutter als aggressiv bekannt, weswegen sie sich sofort schützend vor den Kinderwagen stellte und schwere Bisswunden in beiden Unterarmen erlitt. Schinnerl – er stammt aus Semriach in der Steiermark – war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Lkw auf der Durchfahrt durch Rodingersdorf und beobachtete das Geschehen zufällig von seinem Lkw aus.

Er habe nicht lange gezögert und sei ausgestiegen, als er erkannt hatte, dass die Frau Hilfe braucht. „Dann habe ich meinen Pantoffel genommen und ihn auf den Hund geschossen“, erzählt er der NÖN. So habe der Hund von der Frau abgelassen. Ihm gelang es auch, Mutter und Kind in Sicherheit zu bringen, zudem alarmierte er gemeinsam mit einer Anrainerin, die Mutter und Kind beruhigen konnte, die Rettungskräfte.

Die Mutter hat sich dann auch erkenntlich gezeigt, Schinnerls Nummer über das Internet herausgefunden, ihn angerufen und dann noch eine Dankeskarte mit Gutscheinen geschickt.

